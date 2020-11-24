خبيرة أبراج عن عمرو دياب ودينا الشربيني: امرأة الحوت بتستموت على حبيبها

علاقات و مجتمع

خلافات عدة نشبت بين الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني خلال الفترة الماضية، وسط أنباء عن انفصالهما دون تعليق أي منهما على الأمر، وسط انتظار جمهورها مصير علاقتهما.

"المشاكل اللي بينهم هتتحل وهيكملوا.. البرجين متوافقين جدا".. بتلك الكلمات تحدثت خبيرة الأبراج الفلكية مايا ناجي عن مصير علاقة "الهضبة ودينا"، مستندة على مدى التوافق بين برجيهما "الحوت" و"الميزان".

وأضافت خبيرة التجميل، خلال حديثها لـ"هن"، أن امرأة الحوت رومانسية ولا تستسلم للخلافات بينها وبين حبيبها، متابعة: "برج الحوت بتستموت على حبيبها، ومش هتسيبه بسهولة"، وعن "الهضبة"، أوضحت "ماجي" أن رجل الميزان يتسم بأنه متردد وغير مستقر، ما يهدد استمرار العلاقة، إلا أن امرأة الحوت تبذل كل جهدها لطمأنته والحفاظ على العلاقة.

تفاصيل الشجار الأخير بين عمرو دياب ودينا الشربيني يشار إلى أن "الوطن"، علمت من مصدر مقرب من "الهضبة"، أن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الاثنين شوهدا سويًا عقب انتشار شائعة الانفصال، موضحًا أنها جاءت استكمالا لمسلسل الانفصال الذي ضرب في الوسط الغنائي بعد تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وتامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.

وأشار المصدر، إلى أن "الهضبة" يستعد خلال الأيام المقبلة، لطرح إحدى الأغنيات الجديدة، التي كان غنى جزء منها فى فرح صديقه المنتج موسى عيسى.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء إلغاء كل منهما لمتابعة الآخر على "إنستجرام"، إلا أن ذلك الكلام غير صحيح، "فالهضبة" لم يتابع "دينا"، منذ بدء علاقتهما، حيث أنه يتبع نظام "زيرو فلور" على "إنستجرام"، التي تعني عدم متابعة أحد على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعله يكتفي بمتابعة "دياب أف أم"، و"شركة ناي" التي يملكها.

وفي المقابل، لا تزال الفنانة محتفظة بمتابعة "دياب" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فضلا عن متابعة أبنائه الأربعة أيضا، وهم: "نور" ابنته من زوجته الأولى شيرين رضا، و"كنزي" و"جنا" و"عبدالله"، أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور.