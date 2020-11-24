"رغبات ممنوعة".. لقطات من حياة ميرفت أمين وحسين فهمي في عيد ميلادها

علاقات و مجتمع

التقيا للمرة الأولى أمام عدسات الكاميرات، خلال فيلم "رغبات ممنوعة"، ليتجدد اللقاء بين ميرفت أمين وحسين فهمي في فيلم "الأخوة الأعداء"، لتسطر قصة حُب عرفها الوسط الفني رغم كونها لم تدم طويلًا.

ويتزامن اليوم 24 نوفمبر يوم ميلاد الفنانة ميرفت أمين الـ74، ويُقدم "هُن" قصتها مع الفنان حسين فهمي، خلال السطور التالية.

بدأت قصة حب الثنائي، أثناء عملهما في فيلم "نغم حياتي"، مع الراحل فريد الأطرش، رغم كون الحبيب الوسيم متزوجا وله طفلان.

وحاول الحبيبان التغاضي عن هذه المشاعر التي تولدت بينهما، ولكن غلبهما الحب فقررا الزواج عام 1974، أثناء تصوير فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل".

واختلفت حياة حسين فهمي بعد الزواج، فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود مسرعًا إلى عش الزوجية، واكتملت سعادة الحبيبين بعد إنجابهما ابنتهما "منة الله"، كما تخلت ميرفت أمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها.

وتعاون الزوجان في أعمال عديدة، من أشهرها "رجال لا يعرفون الحب"، و"أنقذوا هذه العائلة"، و"آسفة أرفض الطلاق"، واستمر زواج ميرفت وحسين 14 عاما، ولكن مع مرور الأيام كثرت المشاحنات، فالزوج الوسيم يتهم زوجته الجميلة بالانشغال عنه.

حاولت ميرفت تقليل عدد أفلامها وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بين الجميلة والفتى الوسيم بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما "آسفة أرفض الطلاق".