4 تمارين لمواجهة آلام الظهر بعد الجلوس لفترات طويلة في العمل

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قضاء 8 ساعات يوميًا على كرسي ثابت كفيل بإحداث ضرر بالغ للظهر، حيث ينصح الخبراء بضرورة التحرك في العمل والوقوف مع المشي كل ساعتين على الأقل لمدة 10 دقائق، لإراحة العضلات، وتحريك الظهر والجسم.

وفي حالة الضرر هناك 4 تمارين يومية يمكن عملها للتخلص من ألم الظهر تمامًا، بحسب موقع "Express.co.uk".

وبالإضافة إلى الجلوس لفترات طويلة، هناك الكثير من العوامل التي تسبب ألم الظهر، ومن بينها: "الاستلقاء على البطن في السرير، الانحناء للأمام أو رفع الأشياء الثقيلة دون ثني الركبة"، ولكن هناك تمارين رياضية قد تقلل من خطر الإصابة بآلام الظهر بحسب الخبيرة الرياضية "كيارا بيكتي".

تمارين لتخفيف ألم الظهر

تمرين الملاك

اعط ظهرك للحائط مع وضع الرسغين والمرفقين والرأس والكتفين والظهر إلى الحائط، واجعل وكعب واحد يلامس الحائط.

ارفع يديك ببطء حتى تصبح فوق رأسك، ثم اخفض يديك حتى تتساوى مع كتفيك.

تأكد من بقائهما على الحائط، وكرر ذلك من خمس إلى عشر مرات.

تمرين الباب

يمكن إجراء هذا التمرين عند السير عبر باب وذراعاك مفتوحتان، بحيث تقفل يديك فقط بحيث تكون أقل من ارتفاع الكتف.

يجعلك هذا التمرين تشعر بامتداد رائع لعضلات الصدر، التي تضيق عندما تنحني للأمام.

العمود الفقري

هذا التمرين ممتاز للعمود الفقري، يمكنك عمله عندما تستلق، اسحب ركبتيك إلى صدرك، ثم اتركهما على جانب واحد من السجادة، أدر رأسك إلى الجانب الآخر من أجل الالتواء الكامل للعمود الفقري.

ما يعتبر امتداد كبير لأسفل الظهر الذي ينضغط بعد الجلوس لساعات طويلة.

تمرين الصدر

اجلس منتصبًا وذراعاك أمامك مباشرة، واستنشق واسحب ذراعيك للخارج وباتجاه الظهر.

خذ نفسًا عميقًا وستشعر بصدرك وكتفيك ينفتحان، كرر ما فعلت عدة مرات.