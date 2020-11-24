بـ"البالونات".. زوجة بيكهام تحتفل بعودته للأهلي مرة أخرى

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علاقات و مجتمع
احتفلت سلمى الجابري، زوجة اللاعب أحمد رمضان بيكهام، بعودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى.
وشاركت "سلمى" الصور مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وضعت البالونات في المنزل، وتميز الاحتفال باللون الأحمر.
ارتدت سلمى لتلك المناسبة فستان من اللون الكحلي، المنقط في أحمر، قصير بأكمام طويلة، مع حذاء رياضي أبيض مريح، وارتدي زوجها بنطلون أبيض وتي شيرت النادي الأهلي، وكتبت في تعليقها: "حمدالله على سلامتك في بيتك يا حبيبي".
وتفاعل الجمهور معها من خلال الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "عايزين نشوفك بتيشرت الأهلي بقا يا لومي"، و"حمدالله على سلامته".
يذكر أن النادي الأهلي أعلن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، وكتبت صفحة الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحبوا بلاعبنا أحمد بيكهام، نرحب بعودتك".
وأنهى مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أمير توفيق، بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، حيث وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.
وحصلت إدارة النادي الأهلي، على توقيع أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، بعد الاتفاق على الأمور المادية وبعض تفاصيل التعاقد، حيث وقع اللاعب الشاب على عقود انضمامه وعودته للأهلي مرة أخرى، مقابل حصول نادي وادي دجلة على 12.5 مليون جنيه.
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