الامارات | «العويس» تنظّم «وثائق الاتحاد.. تاريخ ينبض بالحياة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «العويس» تنظّم «وثائق الاتحاد.. تاريخ ينبض بالحياة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ملتقى فكرياً افتراضياً عن «وثائق الاتحاد.. تاريخ ينبض بالحياة»، عبر تطبيق زووم، وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم غد، ويبث الملتقى عبر منصة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي الملتقى في ظل الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وتجاوباً مع المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات.

ويشارك في ملتقى «وثائق الاتحاد.. تاريخ ينبض بالحياة» نخبة من الباحثين الإماراتيين المهتمين بالتوثيق والتاريخ، حيث يقدم د.عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بحثاً بعنوان «وثائق الإمارات قبل الاتحاد.. موروث يبرز الفكر الوحدوي الراسخ لدى الإماراتيين»، ويقدم د. حمد بن صراي، أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحثاً بعنوان «من ملامح ومظاهر الاتحاد بين إمارات الساحل قبل عام 1971»، كما يقدم د. سيف بن عبود البدواوي، المؤرخ المختص بمنطقة الخليج العربي، بحثاً بعنوان «إطلالة عامة على المناقشات التي مهدت لقيام الاتحاد.. اللجنة التشاورية أنموذجاً»، ويقدم الباحث عبدالله بن جاسم المطيري بحثاً بعنوان «قراءة في النقود المستخدمة في الإمارات منذ قيام الاتحاد».

وتفتتح أعمال الملتقى الدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بكلمة عن المناسبة الكبيرة التي تعيشها الإمارات، ويدير منصة الملتقى الباحث والمختص بالتاريخ والآثار، ناصر حسين العبودي، عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

ويتخلل الملتقى عرض لفيلم «الإمارات ـ إطلالة ذهبية على مشارف الخمسين» يستعرض أبرز المحطات في مسيرة الاتحاد، ويقف عند المحطات التي مهدت لقيام الاتحاد وصولاً إلى الوقت الحاضر، حيث يكمن نجاح النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة في أنّها تمثّل مزيجاً فريداً من القديم والحديث، مع التزام فطري بالإجماع والمناقشة والديمقراطية المباشرة.

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