الامارات | توزيع لقاح «كورونا» عالمياً يحتاج إلى 15 ألف رحلة جوية

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع لقاح «كورونا» عالمياً يحتاج إلى 15 ألف رحلة جوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيتذكر كثيرون العام 2020 بأنه العام الذي قلبت فيه حياتنا رأساً على عقب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. واليوم ونحن نقترب من نهاية العام يلوح الأمل في الأفق بلقاحات آمنة وفعالة، إذ أعلنت شركتا فايزر وبيونتك أن لقاحهما أثبت فعاليته بأكثر من 90%، وأعلنت شركة موديرنا بعدهما أن لقاحها فعال بنسبة 94.5%، ونشرت جامعة أكسفورد نتائج مبشرة لتجاربها على لقاح أكسفورد-استرازينيكا، خصوصاً بين المسنين، وتعمل شركة جروب 42 في أبوظبي على تطوير لقاح وتصنيعه العام المقبل، وأعلنت روسيا والصين ودول أخرى عن نتائج إيجابية لتجاربها السريرية. ويخضع 40 لقاحاً لاختبارات تقييم سريرية، وصلت منها 11 لقاحاً حالياً، إلى المرحلة الثالثة من التجارب، وهي المرحلة النهائية قبل الموافقة التنظيمية.

وظهرت علامات التفاؤل في السوق، إذ شهدت الصناعات الأكثر تضرراً، ومنها شركات الطيران ودور السينما والضيافة، ارتفاعاً في قيمتها السوقية بعد تلك الأخبار، ما يمنحنا أملاً في العودة إلى مظاهر الحياة الطبيعية في العام المقبل. وتستعد شركات الأدوية والهيئات الطبية الرائدة في العالم للقاح، وكذلك تستعد الحكومات وشركات الخدمات اللوجستية لما قد يكون التحدي اللوجستي الأهم في تاريخها، إذ عليها إيصال الدواء بأمان وفعالية لمليارات الأشخاص. لكن بعد أن واجهت سلاسل الإمداد العالمية انقطاعات كبيرة خلال الموجة الأولى من الجائحة، مع زيادة الطلب على معدات الوقاية الشخصية وصعوبة تأمين المعدات الطبية الأساسية. ربما تمكن هذه الخبرة مقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات وشركات الأدوية، وغيرهم، من تحسين سلسلة الإمداد، التي لن ينجح دونها توزيع لقاح «كوفيد-19».

مواقع التوزيع

تتوقع ورقة نشرتها شركة «دي إتش إل»، بالتعاون مع «ماكنزي» الحاجة إلى 15 ألف رحلة جوية لتوزيع الإمدادات العالمية من اللقاح، والتي ستحمل 15 مليون صندوق تبريد وكميات كافية من الثلج الجاف. وأجرت شركات الخدمات اللوجستية بعض الاختبارات هذا العام، لكن توزيع اللقاح يواجه تحديات فريدة خاصة به. وتتطلب العملية نقل اللقاحات من المواقع المركزية إلى مواقع التوزيع، ومنها المستشفيات والصيدليات ومراكز التطعيم، بالطائرات أو الشاحنات. وسيتعين على السلطات الصحية والمنتجين ومقدمي الخدمات اللوجستية العمل معاً لضمان سلسلة إمداد مناسبة تساعد على وصول اللقاح بأمان إلى الناس في جميع أنحاء العالم.

درجة الحرارة

يتطلب تخزين لقاح «فايزر وبيونتك» درجة حرارة تبلغ -70 درجة مئوية، وسيتطلب ذلك سلسلة إمداد تتيح التحكم في درجة الحرارة، وتخزين اللقاح في ثلاجات وصناديق تبريد من المخازن حتى التسليم، علماً أن سلاسل التبريد الحالية توفر درجة حرارة تراوح بين 2 و-8 درجة مئوية. وبدأت شركات الخدمات اللوجستية بإجراء تعديلات تتيح التعامل مع اللقاح، وتبني بعض الشركات اليوم مرافق مخصصة استعداداً للقاح «كوفيد-19». وتعمل شركة يو بي إس في الولايات المتحدة الأميركية على بناء مزارع تجميد عملاقة لتخزين ملايين الجرعات من اللقاح.

وخلافاً للمجمدات الكبيرة المخصصة للتخزين الضخم، صُمِّمَت مزارع التجميد لتلبية احتياجات التخزين اللازمة لصناعة الأدوية للتعامل مع عناصر محددة، ومنها عينات الدم. وستكون مزارع التجميد هذه قريبة من مراكز الشحن الجوي، لتسهيل نقلها. وبدأت شركة فيديكس للخدمات اللوجستية بشراء مجمدات وشاحنات تبريد وحساسات وأغطية حرارية، لكن التحديات اللوجستية لا تنتهي عند هذا الحد.

المراقبة والتتبع

سيتطلب لقاح «كوفيد-19» أيضاً استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وحساسات درجة الحرارة طوال فترة التسليم، لضمان سلامة اللقاح وأمنه. وأصبحت شركات الخدمات اللوجستية اليوم أفضل في مراقبة سلاسل الإمداد، بفضل الانخفاض في كلفة تقنيات الاستشعار والدروس المستفادة من صناعة التجارة الإلكترونية.

استعداد لوجستي في الإمارات

تستعد صناعة الخدمات اللوجستية في الإمارات أيضاً بأسلوب مشابه لهذه الاتجاهات. واستثمرت شركة الإمارات للشحن الجوي في مرافق مخصصة لتوزيع لقاح «كوفيد-19». وصُمِّمت هذه المرافق لتزويد السوق المحلية، ولتكون بمثابة مركز عالمي للتوزيع أيضاً. وسيتلقى هذا المركز اللقاح من المصنّعين لتجهيزه للتوزيع الإقليمي والدولي. وستكون المرافق التي تبلغ مساحتها 370 متراً مربعاً مجهزة بتقنيات للتحكم بدرجة الحرارة، وتستوعب نحو 10 ملايين جرعة من اللقاح. وتعمل شركة طيران الإمارات، اليوم، مع شركة فايزر لدعم احتياجات التوزيع العالمية. وستلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في سلسلة توزيع اللقاح المبردة في جميع أنحاء العالم، بصفتها مركزاً رائداً للسفر والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وبفضل بنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي، وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب. وستوفر الطريقة، التي تدير بها شركة طيران الإمارات جهود التوزيع هذه، دروساً مهمة لصناعة الخدمات اللوجستية.

- ستلعب الإمارات دوراً محورياً في سلسلة توزيع اللقاح المبردة في جميع أنحاء العالم، بصفتها مركزاً رائداً للسفر والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وبفضل بنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي، وموقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب.

- صُمِّمَت مزارع التجميد لتلبية احتياجات التخزين اللازمة لصناعة الأدوية، للتعامل مع عناصر محددة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news