الامارات | جهاز صوت يبثّ الموسيقى مباشرةً إلى دماغك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت شركة نوفيتو سيستمز تقنية صوتية مستقبلية لبثّ الصوت مباشرة إلى رأسك وفق ما نشرته جريدة الإندبندنت. وأطلقت الشركة على منتجها «ساوند بيمر1.0»، ويشعر من اختبر الجهاز الجديد بالصوت يحيط به من كل الجهات. وقالت آيانا وولوتر، مديرة المُنتج في الشركة، في حديثها مع «الإندبندنت»: «يندهش معظم الأشخاص غير مُصدقين ما يسمعونه، وذلك لأنّ تأثيره كتأثير الصوت الخارج من مكبرات الصوت، دون أن يسمعه غيرك». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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