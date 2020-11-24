الامارات | وفاة مؤسس «تحدي دلو الثلج»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مؤسس «تحدي دلو الثلج» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متابعو باتريك كوين، الذي ساعدت معركته الشخصية مع مرض التصلب الجانبي الضموري في دعم حملة تحدي «دلو الثلج» لجمع التبرعات، على «فيس بوك»، أنه توفي الأحد عن 37 عاماً، وذلك بعد سبعة أعوام من تشخيص إصابته بالمرض.

وذكرت صفحة كوين على «فيس بوك» أن الرجل، المولود في يونكر بولاية نيويورك الأميركية، شارك في تأسيس الحملة التي جمعت أكثر من 220 مليون دولار للبحث العلمي الخاص بالمرض.

واشتهر تحدي دلو الثلج على وسائل التواصل الاجتماعي في صيف عام 2014 عندما بث أناس من مختلف أنحاء العالم مقاطع مصورة وصوراً لهم وهم يسكبون على رؤوسهم دلاء من المياه المثلجة، ويتحدون آخرين للقيام بالشيء نفسه للتوعية بالمرض، وجمع التبرعات لعلاج المرضى.

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