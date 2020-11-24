الامارات | «ثقافة أبوظبي» تطلق سجل دعم «المهن الإبداعية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة أبوظبي» تطلق سجل دعم «المهن الإبداعية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن إطلاق مبادرة «سجل المؤسسات الثقافية والمهنيين»، السجل الأول من نوعه المخصص للمؤسسات الثقافية والمهنيين العاملين في القطاع الثقافي، بهدف تنمية المشهد الثقافي في أبوظبي من خلال تطوير منصة لدعم المؤسسات والمهنيين في مجال الأعمال الإبداعية.

ودعت «ثقافة أبوظبي» المؤسسات والأفراد المحترفين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً مرتبطاً بالقطاع الثقافي والإبداعي في أبوظبي، وممن تتوافر فيهم المعايير والشروط، للتقدم بطلب الإدراج في السجل الثقافي.

وأوضحت الدائرة أن الراغبين في التسجيل والمشاركة في السجل الثقافي لابد أن يمتلكوا رخصة سارية المفعول لممارسة أنشطتهم في أبوظبي.

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