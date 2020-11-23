عجوز يطلق زوجته بعد 77 عاما.. ومحمد هنيدي: اكتشف خيانتها في ورقة بردي

علاقات و مجتمع

نشرت إحدى الصفحات الشهيرة المهتمة بالفن الأجنبي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصة تطليق رجل عجوز يبلغ من العمر 99 عامًا زوجته بعد 60 سنة من واقعة خيانة بينهما، ولكن على الرغم من ذلك استمر الزواج 77 عامًا.

وسخرت الصفحة من الخبر بتعليق، "حتى لو 100 عام الخيانة لا تغتفر".

وتدخل الفنان محمد هنيدي بتعليق من صحفته الرسمية قائلا: "بعد أن اكتشف خيانتها له في خطاب مكتوب في ورقة بردي"، ليثير الكومنت تفاعل المتابعين والجمهور.

وتفاعل عدد كبير من الرواد على الصورة بتعليقات مثل: "أصعب شعور ممكن يعيشة الإنسان هي الخيانة وصعب نسيانها وحلها الوحيد الطلاق"، وقال آخر:"أعتقدت إنها خانته في هذا العمر.. طبعًا هتكون مع شاب عشريني يبحث عن الحب"، وآخر:"هي أكيد راحت لبيت أهله، وأبوه كان عايزه يرجع يجيب جده وعمامه وييجي".

ترجع تفاصيل القصة إلى العام 2011، إلا أن الصفحة أعادت نشرها الآن، وذلك حينما طلق رجل إيطالي يبلغ من العمر 99 عامًا زوجته البالغة من العمر 77 عامًا بعد أن عثر على رسائل كانت قد كتبتها إلى عشيقها السري في الأربعينيات.

الاكتشاف اللعين كان قبل أيام من عيد الميلاد، ما أدى إلى دفع الجد الحزين إلى مواجهة زوجته التي كانت ذات مرة في توقيتين معه ومع عشيقها، بحسب صحيفة ديلي تلغراف اللندنية.

واعترفت المرأة البالغة من العمر 96 عامًا، والتي تدعى روزا سي، بعلاقة غرامية قبل 60 عامًا، ثم حاولت يائسة إقناع زوجها بالبقاء، أمام المحكمة إلا أنه أنطونيو سي رفض، وتقدم بطلب الطلاق على الرغم من قصة حب امتدت لما يقرب من ثمانية عقود.

في ذلك الوقت، أثمرت العلاقة بين الزوجين عن خمسة أطفال وعشرات من الأحفاد وواحد من أبناء الأحفاد.