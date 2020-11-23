"صدف المنجمون".. عبير فؤاد توقعت أزمة الهضبة ودينا الشربيني: "هيتصالحوا قريب"

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، دون نفي أو تأكيد من الطرفين حتى الآن.

قرابة 3 أعوام هي مدة العلاقة العاطفية التي ربطت بين الهضبة ودينا، ومع كل مرة يظهر فيها الثنائي تتجدد الأحاديث حول العلاقة التي تربط بينهما، لكن عادة تشهد العلاقات العاطفية بعض الخلافات، التي سرعان ما تنتهي بالتحكم في الانفعالات والتصرف بهدوء.

وفي شهر يونيو الماضي، توقعت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، نشوب خلافات بين الثنائي الهضبة ودينا الشربيني، وجاء ذلك في موضوع نشرته "هن" بعنوان: "عبير فؤاد بعد توقعات كورونا: خلافات بين الهضبة ودينا الشربيني في سبتمبر".

وفي ذات السياق، علّقت "عبير"، قائلة إنه يمكن أنه توجد بعض الخلافات غير المعلن عنها بين الطرفين، وغالبًا كانت بدايتها في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت "عبير" من الناحية الفلكية أصحاب برج الميزان، الذي ينتمي إليه الهضبة، يميلون للعصبية والعزلة بداية من شهر سبتمبر، وهو ما يؤدي إلى وجود بعض الخلافات مع الطرف الآخر، إذ أن كوكب المريخ سيكون في مواجهة برج الميزان، ويستمر هذا الحال حتى يوم 6 يناير المقبل: "هيكونوا عصبيبن وبينفعلوا بسرعة".

وهو الحال الذي يشهده أيضًا مواليد برج الحوت، ومنهم الفنانة دينا الشربيني، إذ أن الشمس تكون في وضع معاكس، بداية من مساء يوم 21 نوفمبر، وهذا ما يجعلها متسرعة في ردود أفعالها وتميل للعصبية، ويجعلها في حالة صدام مع الطرف الآخر، مشيرة إلى أنها تستمر في ذلك حتى يوم 8 يناير.

ووجهت "عبير" نصيحتها للثنائي بعدم التسرع في أي قرار حتى يوم 8 يناير: "يصبروا وميتسرعوش في أي قرار ويحاولوا يتحكموا في عصبيتهم لغاية ما الفترة دي تعدي".