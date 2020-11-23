الامارات | بدور القاسمي أول امرأة عربية رئيساً لـ «الناشرين الدولي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي أول امرأة عربية رئيساً لـ «الناشرين الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لأول مرة منذ تأسيسه عام 1896، أعلن الاتحاد الدولي للناشرين عن تولي سيدة عربية مهام رئاسته، حيث نصّب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيساً للاتحاد، بدءاً من دورة أعماله المقبلة لعام 2021، لتكون أول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد، وثاني امرأة على مستوى العالم، بعد الأرجنتينية آنا ماريا كابانيلاس، التي تولت رئاسة الاتحاد خلال عامي 2004 – 2008.

- الشيخة بدور بذلت جهوداً نوعية، خدمة لقطاع النشر عالمياً. - المنصب من الأكثر تأثيراً في قطاع صناعة الكتب والمعرفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للناشرين، الذي عقد عبر منصة «زووم»، بمشاركة مجموعة من أعضاء الاتحاد، وشغلت الشيخة بدور، خلال العامين الماضيين، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، بعد أن تم انتخاب الشيخة بدور القاسمي في اجتماعات الجمعية العمومية لعام 2018 نائباً لرئيس الاتحاد، خلال معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وشكل اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لهذا المنصب الدولي الرفيع، الذي يعد من أكثر المناصب تأثيراً في قطاع صناعة الكتب والمعرفة، سابقة عربية وعالمية تجسد جهود الشيخة بدور القاسمي في دعم صناعة النشر والناشرين على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال سلسلة المبادرات الدولية التي قادت فيها جهوداً نوعية خدمة لقطاع النشر في مختلف بلدان العالم، كما يعد بمثابة تكريم دولي لمسيرة إمارة الشارقة الثقافية بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وخلال مسيرتها، حققت الشيخة بدور القاسمي العديد من المنجزات ذات الأثر الكبير في مسيرة المعرفة الإماراتية، حيث أسست جمعية الناشرين الإماراتيين عام 2009، التي نالت بفضل جهودها العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للناشرين عام 2012،

ولعبت الشيخة بدور دوراً بارزاً في تتويج الشارقة بلقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019»، لتصبح الشارقة بذلك أول مدينة خليجية تنال هذا اللقب، والثالثة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث ترأست الشيخة بدور القاسمي اللجنة الاستشارية، ومكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب.

وخطت الشيخة بدور القاسمي خطوات واسعة لدعم حق الأطفال واليافعين في الحصول على منتج معرفي وإبداعي بجودة عالية، ينهض بمستقبلهم ويلبي تطلعاتهم، إذ أطلقت عدداً من الحملات تحت مظلة مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، بهدف توفير الكتب للاجئين والأطفال المتضررين من النزاعات والحروب حول العالم، وأسست مجموعة «كلمات»، المعنيّة بنشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، إضافة إلى تأسيسها للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفرع الوطني لـ«المجلس الدولي لكتب اليافعين».

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رؤيتها في دعم صناعة الكتاب على المستوى الدولي، عبر تأسيسها لمؤسسة «ببلش هير» (PublisHer)، المنصة الرامية إلى بناء مجتمع داعم وعالمي من الناشرات، وتعزيز التنوع، وتكافؤ الفرص في قطاع النشر العالمي، كما قادت جهود تنظيم المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للناشرين في لاغوس، ونيروبي، وعمّان.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للناشرين يعتبر من أعرق المنظمات المهنية الدولية بالعالم، والتي تضم الاتحادات الوطنية والإقليمية للناشرين، وتمثل من خلال أعضائها مصالح الآلاف منهم حول العالم. وتأسس الاتحاد عام 1896 في باريس، ويقع مقره الرئيس في جنيف بسويسرا، ويضم في عضويته أكثر من 83 منظمة وجمعية للناشرين من نحو 69 بلداً حول العالم.

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