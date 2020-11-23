مكرونات باردة بـ6 وصفات مختلفة

تحتار ربة المنزل يوميًا في تحضير وجبات الغذاء، وتعاني من توفير وجبة اقتصادية وفي نفس الوقت مشبعة لجميع أفراد عائلتها.

وتعد المكرونة من أشهى الأكلات التي يفضلها البعض، لذا نقدم لكن وصفات للمكرونة الباردة كالآتي:

مكرونة بالتونة والمايونيز باردة

المقادير:

مكرونة سوستة مسلوقة

مايونيز

ملح وفلفل

فلفل أخضر حلقات

زيتون أسود

زيتون أخضر

حلقات بصل أحمر

ذرة حلوة

كاتشب

مستردة

هوت صوص

ساور كريم

خيار

مخلل

تونة

طريقة التحضير:

- يخلط الساور الكريم والمايونيز والمستردة والكاتشب والهوت صوص

- يضاف الفلفل والذرة والبصل والزيتون الأسود والأخضر والتونة والخيار المخلل

- تضاف المكرونة وتخلط.. وتقدم باردة

مكرونة باردة بالطماطم المجففة والريحان

مكرونة قلم مسلوقة

جبن

عكاوي

طماطم مجففة

ريحان فريش

بيستو صوص

كريمة

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات وتقدم باردة

مكرونة باردة بالدجاج

مكرونة فراشة مسلوقة

دجاج مسلوق

سويت أند شيلي صوص

فلفل ألوان مكعبات

بصل أبيض مكعبات

ذرة

ملح

فلفل أسود

مستردة

طريقة التحضير:

يشوح البصل والفلفل الألوان في الزيت

يخلط الدجاج مع ذرة وسويت اند شيلي

تضاف المكرونة وتقدم باردة

مكرونة باردة بالسجق والبروكلي

مكرونة زيتى مسلوقة

مشروم رانش صوص

سجق مشوح على النار

بروكلي

جبن فلامنك

زبدة

طريقة التحضير:

يشوح البروكلي والمشروم في زبدة

تخلط جميع المكونات وتقدم باردة

مكرونة بصلصة الطماطم الباردة

طماطم

ريحان طازج

جبنة موتزاريلا قطع

زيت زيتون

ثوم

ملح

فلفل أسود

مكرونة

جبنة بارميزان

طريقة التحضير:

قطعي الطماطم مكعبات صغيرة ثم قطعي الثوم شرائح رفيعة ثم قطعي أوراق الريحان

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع ملح وقدميها ساخنة

ضعي عليها الخضروات السابقة مع قطع الجبنة الموتزاريلا ورشة فلفل أسود طازجة ورشة جبنة بارميزان وتقدم

مكرونة باردة بالخضار

مكرونة مرمرية مسلوقة

بطاطس مكعبات صغيرة مسلوقة

بسلة بالجزر

ذرة

زبادي

لبن رايب

مايونيز

سماق

زبدة

مشروم

فلفل أسود

طريقة التحضير:

يشوح المشروم والبسلة بالجزر في زبدة.

يخلط لبن رايب ومايونيز وزبادي وفلفل أسود وبطاطس وذرة وسماق وتضاف المكرونة.

تضاف البسلة والمشروم والجزر لجميع المكونات.. وتقدم باردة.