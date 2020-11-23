هذه أسرار النساء الكوريات لبشرة مشرقة وشعر حيوي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تتميّز النساء الكوريّات ببشرة بيضاء نقيّة وخالية من الشوائب مع شعر داكن حيويّ وغنيّ بلمعانه. وتعود هذه المميّزات إلى الروتين التجميلي الخاص الذي يعتمدنه، فما هي أبرز أسرارهن التجميليّة وفقا لـ"العربية".

- لبشرة خالية من الشوائب؟

قد تبدو الخطوات التي تعتمدها النساء الكوريّات في مجال العناية بالبشرة غريبة بالنسبة إلينا، ولكن من المؤكد أنها تحمل الكثير من الفعالية بدليل مظهر بشراتهن المشرق والصحي. تعرّفوا على بعضها فيما يلي:

يُشكّل تطبيق مستحضرات العناية على شكل طبقات فوق بعضها البعض أحد أبرز أسرار الكوريّات في مجال العناية بالبشرة . وهو يعتمد أقلّه على 6 مستحضرات يتمّ تطبيقها بخطوات متتالية: إزالة الماكياج عن البشرة بمستحضر ذات صيغة زيتيّة، تنظيف البشرة بمستحضر راغي، إنعاشها باللوشن المنشّط، تطبيق المصل ثم مستحضر العناية بمحيط العينين، وأخيراً كريم النهار أو الليل.

ترطيب البشرة جيداً من الداخل والخارج عبر شرب ما لايقلّ عن 8 أكواب من الماء يومياً وتطبيق دوائر قطنيّة مبلّلة باللوشن المنشّط على الوجنتين والجبين لمدة دقيقة أو اثنتين لترطيب البشرة جيداً قبل تطبيق الماكياج.

من الخطوات المعتمدة أيضاً للحصول على بشرة مثاليّة وضع 7 طبقات من التونر على البشرة فوق بعضها البعض من أجل ترطيب الجلد بالعمق، على أن يتمّ تربيت البشرة بعد كل طبقة للتأكد من أن مكوّنات المستحضر وصلت إلى عمقها.

بعض النساء الكوريّات يعتمدن أسلوب عناية يحمل الرقم 424. وهو يقوم على فرك الوجه بزيت مزيل للماكياج أو منظف لمدة 4 دقائق ثم إزالته بواسطة الدوائر القطنيّة وغسل البشرة بمنظّف راغي لمدة دقيقتين قبل شطفها بالماء الفاتر لمدة 4 دقائق وتركها تجفّ بالهواء الطلق.

- لشعر غنيّ بلمعانه:

تحرص المرأة الكوريّة على تأمين عناية خاصة بشعرها الذي تعتبر جماله انعكاساً لجمالها الداخلي. ولذلك فهي تبحث عن أساليب عناية تصل إلى عمق الشعر وتمدّه بحاجاته في مجال التغذية والترطيب. ومن الخطوات التي تعتمدها في هذا المجال:

الابتعاد عن أدوات التصفيف الكهربائيّة والتركيز على استعمال الكريمات المغذّية، والزيوت، والأقنعة، والأمصال التي تدلّل الشعر. تُستعمل الزيوت والأمصال على أطراف الشعر فقط لتجنّب إثقاله وخنقه بصيغتها السميكة أما الكريم النهاري الخاص بالشعر فيقوم دوره على الحدّ من التجعيدات وإضفاء الحيويّة على الشعر.

الحفاظ على نسبة الحموضة المثاليّة للشعر، وذلك من خلال الاستعانة بالخل الذي تتمّ إضافته بوفرة إلى مياه شطف الشعر بعد تطبيق القناع على هذا الأخير. على أن تُستعمل هذه الخطوة مرة أسبوعياً لإعادة التوازن إلى نسبة الحموضة في فروة الرأس ومدّ الشعر باللمعان.

يحتاج الشعر إلى روتين عناية مزيل للسموم ومرطّب للتخلّص من الغبار، الإفرازات، والأوساخ المتراكمة عليه والتي تتسبب بخنقه. أما أفضل وسيلة لإزالة السموم في هذه الحالة فتكون باستعمال مقشّر لفروة الرأس يخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها ويسمح لها بالتنفّس بشكل أفضل، على أن يلي استعمال المقشّر ترطيب الشعر بواسطة قناع يناسب طبيعته ويلبّي حاجاته لحمايته من فقدان الحيويّة والجفاف.