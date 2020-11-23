نجمة مسرح مصر سارة درزاوي تحتفل بخطبتها بإطلالة أنيقة: أخيرا عملتها

علاقات و مجتمع

بإطلالة ناعمة وأنيقة، احتفلت نجمة مسرح مصر سارة درزاوي، بحفل خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، في احتفال بسيط داخل منزلها.

أطلت العروس بفستان متوسط الطول، ذا أكمام طويلة باللون البيج، من الدانتيل من أعلى وقماش البليسية من الأسفل.

اعتمدت سارة، في إطلالتها على المكياج الهادئ الذي أضاف جمالًا وأناقة لها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.

وأرفقت الفنانة سارة درزاوي، تعليقًا على الصورة التي شاركتها برفقة خطيبها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أخيرا عملتها، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه".

تلقت الفنانة الشابة العديد من التهاني والمباركات من داخل الوسط الفني وخارجه، كان من أبرزهم: "وقوليله ياخد باله منك"، "جميلة اللهم بارك"، "ربنا يتمملك على خير يا جميلة"، "مبروك"، "الجمال عدى الكلام"، "أنيقة أوي"، "أحلى عروسة شيك"، "فستانك يجنن".

فوتوسيشن سارة درزاوي

كانت الفنانة سارة درزواي، قد نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسيمة على إنستجرام، من أحدث ظهور لها قبل الخطوبة، إذ ظهرت بإطلالة كاجول أنيقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، وعلقت: "فوتوسيشن بوستر ونسني"⁦.

وظهرت بإطلالة كاجول أنيقة، إذ ظهرت مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، واختارت عليه سالوبيت جينز باللون الأزرق القاتم، وهو ما برز من رشاقتها.

سارة درزاوي، ممثلة شابه اشتهرت بظهورها في مسرح مصر، ضمن فرقة الفنان أشرف عبد الباقي، في عام 2013، الذي كان يحمل اسم "تياترو مصر"، ثم تغير الاسم إلى أن أصبح مسرح مصر، ومن المعروف عنها أنها كانت محجبة، ثم خلعت الحجاب في عام 2015، عندما انتقلوا إلى MBC.

وكانت آخر أعمال سارة درزاوي، مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة يرأسها تامر فرج، وإخراج رامى رزق الله، ويشارك ببطولته عدد من ممثلي الكوميديا الشباب منهم إسلام إبراهيم ومحمود الليثي.