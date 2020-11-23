ريهام عبدالغفور: الست المطلقة مش سهلة ونظرة المجتمع ماتغيرتش

علاقات و مجتمع

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، الفقرة الحوارية للبرنامج للحديث عن الحكاية السابعة "ربع قيراط"، في مسلسل "إلا أنا"، حيث استضافت فيها عددا كبيرا من طاقم العمل.

وقالت الفنانة ريهام عبد الغفور، بطلة مسلسل إلا أنا، إن المرأة المطلقة تحاوطها المشاكل عقب طلاقها من زوجها ، متابعة: "المجتمع بيبقى فاكر أن الست المطلقة سهلة".

وأضافت "عبدالغفور"، في حوارها ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "DMC"، أن فكرة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة لم تتغير حتى الآن في 2020، خاصة وأن بعضهن يعانون من عدم وجود مصدر رزق أو أموال.

وأوضحت أن شخصية منى في المسلسل تنازلت عن بعض الأشياء لكي تسير الحياة الزوجية على طبيعتها، مضيفة: "الست لما بتبقى عايزة تمشي أي علاقة بتتنازل على حاجات كتيرة، لكن المهم أن الست مهما تحب أو تكره لازم تأمن نفسها".

وأشارت إلى أن ما ظهرت به خلال الفيلم لم تتعرض له في حياتها الشخصية، ولكن هذا ما حدث لعدد من معارفها الأقرباء منها: "الفنان بيكون عبارة عن خبرات متراكمة".

ولفتت أن شقيقتها كانت يوميا تقرأ لها الرسائل التي استلمتها مؤخرا من قبل فتيات تعرضن لما تعرضت له "عبدالغفور" خلال مجريات العمل، وتم تصوير العمل في غضون 20 يوما.

وأكدت أن مخرج العمل كان له بصمة كبرى لإخراج ذلك المسلسل بشكله الجيد والذي لاقى استحسان الجميع، والاتجاه نحو مسلسل 10 حلقات هو اتجاه جيد مواكب للمنصات المختلفة، ولكن ولوجود شهر رمضان لن تنتهي ظاهرة المسلسلات التي تستمر على مدار الـ30 حلقة: "تجربة الـ10 حلقات اتبسطنا منها جدا، وبتعطي وجبات متنوعة للمتفرج".

"ربع قيراط"، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد علي رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبدالمنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".

وكانت الحكاية الأولى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، نادية رشاد، وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وأحمد صفوت، وطارق عبدالعزيز، وحكاية "أمل حياتي"، بطولة حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، وحكاية "أمر شخصي"، من بطولة شيري عادل وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم، ويشارك في بطولة حكاية "أمر شخصي" ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي ونور إيهاب ومعتز هشام وجمال عبدالناصر، وهي من إنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وحكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش، إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية "أمل حياتي"، التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، ويشارك في بطولة الحكاية الخامسة، "محمد علاء- جامايكا، ومحمد شاهين وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور كان مسلسل"زي الشمس"، وعُرض في رمضان 2019، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.