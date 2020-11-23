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أبرزها محشي وصيادية ومقلي .. 6 طرق لعمل الكاليماري

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مطبخ

كتب: هن -

07:24 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020

كاليماري

تتنوع طرق عمل الكاليماري ما بين محشي ومقلي وصيادلة، تقدم "هن" 6 طرق مختلفة ومميزة كالآتي: 

طريقة عمل كاليماري محشي بالجمبري

 

المقادير

كاليماري

أرز مصري

بقدونس

شبت وكزبرة

طماطم مبشورة

خل وعصير ليمون

ثوم بودرة بصل بودرة

جمبري

ملح وفلفل

 بهارات كمون

 كزبرة جافة

صلصة

ثوم  فصوص

زبدة مرقة مكعبات

 

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طريقة التحضير

 

يشوح الجمبري والثوم في قليل من الزبدة مع الزيت

 

يضاف له ملح وفلفل وكمون وكزبرة جافة وجزء من الطماطم

 

يشوح الأرز في الزبدة، وتضاف له الطماطم والخل وعصير الليمون والثوم البودرة والبصل البودرة، والملح والفلفل والبهارات والكمون والكزبرة ومكعبات المرقة

 

ثم يضاف له الجمبري والبقدونس والكزبرة والشبت ويخلطوا جيدًا

 

يحشى الكاليماري بهذا الخليط، ويوضع في بايركس، ومعه صوص الطماطم المتبقي من الأرز

 

يدخل الفرن حتى تمام الطهي، ويقدم ساخنًا.

 

طريقة عمل كاليماري صيادية

 

المقادير

كاليماري

 زيت

بصل

 شبت وكزبرة

بقدونس

 فلفل رومي

 ثوم

مكسرات

 زبيب

عصير ليمون

صلصة طماطم

 ملح

 فلفل أسود

 كمون

قرفة

شطة  أو فلفل حار

أرز

 

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طريقة التحضير

 

في حلة على النار يوضع بصل مفروم وثوم مع زيت حتى تحمر تماما

 

يضاف الأرز إلى الحلة مع مكعب مرقة وتقلب مع كمون وقرفة وصلصة طماطم وشطة وملح وفلفل

 

يضاف المكسرات والزبيب وتقلب مع بعض ويوضع الماء الساخن

 يضاف شبت وبقدونس وكزبرة خضراء مفروم ويتبل الفلفل والكاليماري بعصير الليمون وملح وفلفل وزعتر

 يحشو الفلفل والكاليمارى بالأرز الصيادية المجهز ثم يرص على صينية الفرن مدهونة بالزيت

يدخل الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى ينضج الكاليماري والفلفل ثم يقدم

 

طريقة عمل كاليماري بالصلصة

 

المقادير

 

كاليماري

فلفل ألوان

 بصل

 بسلة

 بطاطس

مشروم

 فلفل حار

 ثوم

مستردة

كزبرة خضراء

 ملح

 فلفل أسود

 زيت

 

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طريقة التحضير

 

قطعي البصل مكعبات متوسطة وضعيه في طاسة بها زيت على النار

 

ضيفي ثوم مفروم وقلبيه حتى يحمر وضيفي الكاليماري المقطع مع ملح وفلفل

 

قطعي الفلفل الحار وضيفيه ثم ضيفي البسلة والبطاطس ومكعبات الفلفل الالوان

 

قطعي المشروم وضيفيه ثم ضيفي ملعقتين مستردة

 

ضيفي كزبرة خضراء مفرومة واتركيه لينضج

 

انقلي الخليط الى طاجن وادخليه فرن ساخن ليكمل نضجه

 

طريقة عمل كاليماري محشي

 

المقادير

كاليماري

 جمبري صغير

 أرز

 طماطم

فلفل حار

بصل فلفل

ألوان

 كمون

 ثوم

ملح وفلفل

كزبرة جافة

 زعتر

ليمون

جنزبيل طازج

 كركم

كزبرة خضراء

 زيت عباد الشمس

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طريقة التحضير

 

افرمي البصل مع الثوم مع الجنزبيل الطازج

 

ضعي الخليط في طاسة بها زيت على النار مع الجمبري الصغير

 

قلبي الخليط جيدا واضيفي اليه كزبرة جافة وملح وفلفل وكمون وزعتر مفروم وكركم

 

اضيفي الطماطم والفلفل الألوان والفلفل الحار واستمري في التقليب

 

اضيفي الكزبرة الخضراء المفرومة وزعتر مفروم

 

اسلقي الأرز في ماء وملح وقليل من الكركم واتركيه على نار هادئة لينضج ثم اضيفيه الى خليط الجمبري

 

احشي الكاليماري بالخليط المعد سابقا

 

ضعي أرز الحشو الفائض في صينية فرن ورصي عليها الكاليماري المحشي

 

افرمي طماطم وزيت وملح وفلفل وعصير ليمون

 

صبي الخليط على الكاليماري وغطيه بورق المونيوم وادخليه فرن ساخن وقدميه ساخن

 

طريقة عمل كاليماري بصوص التارتار

المقادير 

كاليمارى

 ثوم

عصير ليمون

ملح

فلفل

دقيق

بيض

 بقسماط

الصوص مايونيز

 خيار مخلل

 شبت مفروم

 بقدونس مفروم

 عصير ليمون

 بيض مسلوق

 ثوم

ملح

 

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طريقة التحضير

 

يتبل الكاليماري بالثوم و عصير اليمون و ملح و الفلفل و الكمون ثم يوضع في الدقيق والبيض مع اللبن و البقسماط ويقلى في الزيت

 

الصوص

 

يوضع المايونيز مع الخيار مخلل مفروم و عصير الليمون و بيض مسلوق مفروم وثوم مهروس مع التوابل والشبت والبقدونس المفروم وتقلب ويقدم الصوص مع الكاليماري

 

طريقة عمل كاليماري مقلي

المقادير

 

كاليماري

 مشروب شعير

 بيضة

ثوم بودرة

ثوم

 دقيق

 بقسماط

 بابريكا

 ملح وفلفل

شطة كمون

طريقة التحضير

 

قطعي الكاليماري إلى حلقات.

اضيفي للدقيق البابريكا والشطة والكمون والملح والفلفل والليمون، ثم اضيفي البيض المخفوق وصبي عليها مشروب الشعير وقلبي جيدا حتى يصبح مزيج سائل كثيف.

اغمسي قطع الكاليماري في الخليط ثم اتركيه ليصفى من مائه قبل أن تضعيه في البقسماط المملح.

اقلي الكاليماري في زيت غزير حتى يصبح لونه ذهبيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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