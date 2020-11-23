"ستوري".. وسيلة بسمة بوسيل للرد على المنتقدين و"الغيرانين"

علاقات و مجتمع

"ناس بتحكي عني، وناس تغار مني، وأنا محتارة أعمل شعري، أسود ولا أشقر ولا بني".. تلك هى أحدث "ستوري" نشرتها المغربية بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بعد ما يقارب الأسبوع من تصالحها مع زوجها النجم تامر حسني.

اعتبر بعض متابعي "بسمة"، أن ذلك "ستوري" جاء ردا على بعض "الشامتين" في انفصالها عن زوجها قبل تصالحهما من جديد، ما أثار غيرة بعضهن.

وليست هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها "بسمة" على "ستوري" للرد على المنتقدين والشامتين، فمنذ أسبوع وجهت المغربية رسالة مجهولة بالتزامن مع تعرضها لهجوم عقب إعلان انفصالها، قائلة: "قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا، كما سخر البهائم لحمل متاعنا"، إلا أنها حذفت المنشور الأخير بعد ساعات منه نشره.

اعتمدت "بسمة" على "ستوري" أيضا في الرد على الأشخاص الذين يرسلون لها صور ومقاطع فيديو تجمع زوجها بمعجباته، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة علشان مش فارق لي أي صور"، مضيفة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أنا أي حاجة".

ونشرت "بوسيل" ذلك البيان 4 مرات خلال 24 ساعة، وذلك بعد حذف أكثر من مرة فجأة خلال ذلك اليوم، قبل عدة أيام من تصالحهما وإنهاء الخلافات.

يشار إلى أن المغربية بسمة بوسيل، شاركت مقاطع فيديو لها، خلال حضورها حفل زوجها النجم تامر حسني، في أول ظهور علني لهما سويا، بعد تصالحهما.

وظهرت "بسمة" بأزياء كاجوال شتوية سوداء، خلال ارتدائها كمامة طبية، بصحبة صديقتها، خلال في الصفوف الأولى بالحفل، متفاعلة مع غناء زوجها بالتصفيق والتمايل