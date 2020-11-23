ندى بسيوني عن انتقادات زفاف ابنتها: "مش بشوف إلا الحاجة الحلوة"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة ندى بسيوني تفاصيل حفل زفاف ابنتها، قائلة إن ابنتها "مايا" هي "بنت عمرها"، حيث تزوجت في أثناء دراستها في المعهد، وأنجبتها في سن صغيرة، وبالرغم من ذلك تحملت المسؤولية، وعاشت رحلة كفاح كبيرة لتربيتها حتى حصلت على أعلى المراتب الدراسية، وتخرجت من الجامعة الأمريكية مع مرتبة الشرف.

وأضافت "بسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن ابنتها عقدت خطبتها منذ فترة طويلة، ثم جرى تأجيل الزفاف بسبب وفاة الدها، وعن انتقادات البعض بالسوشيال ميديا الموجهة لحفل زفاف ابنتها، معلقة: "أنا مش بشوف غير الحاجة الحلوة".

وتابعت: "ناس كتير باركولي من ضمنهم الفانز بتوعي في تويتر وانستجرام وفي كل حتة ودول اللي بيطاردوني ووطني الخاص وسعادتي الخاصة، واللي بينتقدني عشان بابا لسة متوفي إحنا عندنا في الإسلام الحداد 3 أيام وحكاية الـ40 يوم دي في العادات والتقاليد بتاعتنا فأنا عديت 3 أشهر بعد وفاته".

من ناحية أخرى روت الفنانة ندى بسيوني، قصة زواجها وانفصالها من الفنان الراحل سناء شافع، قائلة: إنها تزوجت مرتين، الأولى مع الفنان سناء وأنجبت ابنتها "مايا"، ثم انفصلا، وبعدها بعامين أو ثلاثة تزوجت من المخرج الراحل شريف يحيى.

وأضافت "ندى"، خلال لقاء سابق في عام 2017 ببرنامج "صح النوم"، المذاع على شاشة قناة "إل تي سي"، أنها تزوجت الفنان سناء شافع وهي في 3 كلية، إذ إنه كان أستاذا في المسرح، مؤكدة أنها ليس لديها فكرة حول ما قيل بتعاطيه "الهيروين"، ولكن تعرف أنه شخص وأستاذ رائع.

وأشارت إلى أن عدم التوافق بينهما يمكن أن يكون سبب انفصالهما، نظرا لفارق السن الكبير بينهما، "طبيعي إن طالبة بتبقى مبهورة باستاذها، وبعد كده الموضوع قسمة ونصيب"، كما أنها لا تعرف مدى صحة المعلومة المتداولة بأنه تزوج 9 مرات.