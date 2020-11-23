كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 03:38 صباحاً - تقشير الوجه في الشتاء يحتاج منكِ بعض الحذر، بخاصة مع الجفاف الذي تتعرض له البشرة في هذا الموسم، ولكن بالوقت نفسه لا يمكنكِ التخلي عن تقشير البشرة لتنظيفها من الأوساخ والجراثيم باستمرار.

لهذا إليكِ ماسكات تقشير الوجه في الشتاء، بمواد طبيعية سهلة وبسيطة.



ماسك الترمس المطحون وزيت الزيتون

ماسكات تقشير الوجه في الشتاء



- ملعقة ترمس مطحون

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



تحضير الماسك

اخلطي زيت الزيتون مع الترمس المطحون.

ضعي الخليط على بشرتكِ مع الفرك بلطف بحركة دائرية.

اُشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحدة بالأسبوع لتنظيف بشرتكِ أولًا بأول.



ماسك القهوة وزيت اللوز وماء الورد

ماسكات تقشير الوجه في الشتاء



- ملعقة كبيرة من حبوب القهوة الخام

- ملعقة صغرة زيت اللوز الحلو

- ملعقة كبيرة ماء ورد



اخلطي ماء الورد مع زيت اللوز والقهوة جيدًا.

ابدئي بتوزيع الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرة كل أسبوع لـ تنظيف البشرة.



ماسك السكر البني مع زبدة الشيا

ماسكات تقشير الوجه في الشتاء



- ملعقة كبيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتكِ مع الفرك بحركات نصف دائرية لعمل تقشير للوجه.

اتركي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافئ، ثم البارد.

كرري الخليط مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة ونظيفة.

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