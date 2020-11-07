أبرزها الأحمر والفوشيا.. إطلالات جيل بايدن سيدة أمريكا الأولى

لايف ستايل

في الوقت الذي اشتد فيه التنافس على الفوز بلقب الرئيس في الانتخابات الأمريكية كان هناك منافسة من نوع خاصة على لقب السيدة الأولى التي أصبحت من نصيب جيل بايدن والتي ظهرت في أكثر من مناسبة بشكل أنيق لافت للنظر.

ترصد "هن" أبرز إطلالات السيدة الأولى جيل بايدن بعد فوز زوجها في الانتخابات الرئاسية متفوقًا على نظيره دونالد ترامب.

ظهرت جيل بايدن بألوان مفعمة بالحيوية والبهجة لفساتين مثل اللون الأحمر والفوشيا والأصفر والأخضر مغلفة بقاسات كلاسيكية.

حيث أطلت بايدن خلال حملة زوجها الانتخابية بفستان أنيق جدًا من تصميم Christian Siriano تميز بلونه الزهري الباستيل. كما اختارت فستان أخضر داكن مزين بالشراريب.

وفي إحدى المناسبات بالبيت الأبيض تألقت "جيل" بفستان أحمر طويل خطف الأنظار تميز بقصة الاوف شولدرز، وفي مناسبة أخرى أطلت بفستان فوشيا وبالمعطف الواسع الزهري.

وتفضل "جيل" البليزر وعتبره قطعة أساسية في إطلالاتها سواء مع الفساتين أو البنطلون وغالبًا ما تختار الأنواع الملونة مثل البليزر البنفسجي والمقلم باللونين الأبيض والأسود مع الفساتين المزينة بالرسومات الليمون الأصفر. كما أطلت "جيل" في لوك كاجول بالبليزر المقلم والبنطلون الدنيم.

يذكر أنه قبل إعلان المواقع الأمريكية فوز "بايدن" ، غرد "ترامب" عبر صفحته بموقع تويتر: "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل. ووفقا لقناة "سي إن إن"، رفض المرشح الديمقراطي جو بايدن نصيحة مستشاريه بإعلان الفوز في خطاب أمس، فيما قال ترامب، إن الانتخابات الرئاسية كانت فوضى شاملة.

وأكدت إلين وينتروب، العضو بلجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، عدم وجود أي دليل على وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد هذا العام. واتهم المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، خصومه الديمقراطيين بالسعي "لسرقة" الانتخابات منه، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا في عدد من الولايات الأساسية التي لم تحسم النتيجة بعد.

ومن المقرر أن يلقي جو بايدن، كلمة مرتقبة الليلة، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي قال، على صفحته على موقع "تويتر"، بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية فوزه بالرئاسة فى الانتخابات الأمريكية، تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة. وأضاف بايدن: "نستطيع تحقيق أي شيء بالعمل معا، وسنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة".