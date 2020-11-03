خيارات متنوعة للمحجبات من مريم سيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - تحتار الكثيرات من النساء المحجبات من طرق اختيار أزيائهن المتناسبة مع الحجاب، ويستعِنَّ باختيارات مدونات الموضة والنجمات المحجبات ليحصلن على مظهر محتشم وأنيق في الوقت ذاته، لذا نقدِّم لكِ -عزيزتي- من وحي الإعلامية والفاشون بلوجر مريم سيف عدةَ تنسيقات أنيقة يمكنك تنسيقها بسهولة، فإليك الخيارات.



خيارات الفساتين الناعمة من مريم سيف

الفساتين الناعمة



تفضِّل الفتيات المحجبات ارتداء الفساتين ذات التصميمات الناعمة؛ لما توفره من أناقة وحشمة، لذا تأنقت مريم سيف بفستان أحمر طويل من قماش الساتان المزين بحزام أسود للخصر مع إكسسوارات باللون الأسود لزي جذاب كلاسيكي، واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا زهريًّا طويلًا مصممًا بقماش بيليسيه ومطبعًا بالزهور السوداء مع إكسسوارات بلون الإطلالة، كما تزينت بفستان أبيض بيليسيه مصمم من إحدى الجهات باللون الزهري مع معطف من الجينز الأزرق وإكسسوارات بألوان فاتحة للوك صباحي أنيق، ولإطلالة رابعة بالفستان نسقت مريم سيف فستانًا بنيًّا مطبعًا بنقوش النمر مع حجاب أسود وإكسسوارات من القش لزي مناسب لفصل الخريف الحالي.

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تنسيقات بنطلونات الجينز للمحجبات

تنسيقات بنطلونات الجينز للمحجبات



تعتمد الكثيرات من الفتيات المحجبات على خيارات بنطلونات الجينز؛ لما توفِّره من راحة وأناقة، لذا تألقت مريم سيف ببنطال من الجينز الأزرق مع بليزر أبيض ناعم، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بلون الباستيل البنفسجي لمظهر أنيق ومتجدد مواكب لخطوط موضة ٢٠٢٠، وارتدت في إطلالة أخرى بنطالًا واسعًا من الجينز الأبيض مع تيشيرت أبيض برسمة كرتونية ومعطف سماوي مصمم بأكمام منفوخة، وزينت مظهرها بإكسسوارات زهرية لإطلالة شبابية ناعمة، كما أطلت ببنطال واسع من الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض وقميص بنفسجي مفتوح، وأكملت تفاصيل اللوك بألوان الإطلالة لزي بسيط، وظهرت في الإطلالة الرابعة ببنطال واسع من الجينز الأبيض مع قميص عصري مصمم باللون الأصفر من الجزء الأيمن وبالزهري من الجزء الآخَر، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالأصفر والزهري والأبيض لمظهر عصري مميز، ونسقت في إطلالة أخيرة بنطال الجينز الأزرق مع بلوزة وحجاب باللون الأسود ومعطف أسود مزين بالذهبي في الأطراف، ليضفي الكثير من الفخامة على مظهرها البسيط.