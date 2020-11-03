فيديو.. درة تقدم رقصة غير معتادة في حفل زفافها "بتلعب باليه"

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حفل زفاف كبير بإحدى فنادق الجونة، ضم العديد من نجوم الوسط الفني، ورجال الأعمال، طغى عليه العديد من ألوان الموسيقى المختلفة، والرقصات المميزة، والكثير من الفقرات، هكذا احتفلت الفنانة التونسية درة بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد.

وأعلنت درة زواجها عبر "فيسبوك"، إذ كتبت: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وسرعان ما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بفيديوهات متنوعة من الحفل الكبير، كان أبرزهما مشاهد رقص درة، بين الرقص الشرقي والغربي.

وفاجأت الفنانة التونسية درة متابعيها برقصة "باليه" خلال إطلالتها الثانية بالحفل، وهو أمر غير معتاد على حفلات الزفاف.

واختارت الفنانة درة ارتداء فستان أبيض مجسم طويل، مناسب لحفل عقد القران، كما تميز بالاحتشام، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، كما إنها ظهرت بفستان آخر قصير بتوقيع المصمم مهند كوجاك.