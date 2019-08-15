موديلات أزياء ما قبل خريف 2019 تخفي عيوب البطن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 أغسطس 2019 01:37 مساءً - في عالم الموضة، تبرز قصات لأزياء تخدم جميع الأجسام، كما أنّ بعضها ستساعدكِ على حضور أيّ مناسبة كانت، في حال كنتِ تعانين مشكلة بروز البطن.

وأدرجت ماركات عالمية ضمن مجموعاتها التحضيرية لموسم ما قبل خريف 2019 عددًا من الموديلات التي يمكنكِ الاستعانة بها، لتجديد اطلالتكِ وإخفاء بروز البطن، شاهدي صور أزياء ما قبل خريف 2019، وانتقي منها ما يتلاقى مع ذوقكِ الشخصي.

Karen Walker





- لاحظنا هذا الموسم احتلال صيحةالـ Peplum لجانب كبير من مجموعات أشهر الماركات، أمثال Brock Collection ودينيس باسو Dennis Basso وإضافة إلى ستايلها الأنثوي الأنيق ستساعدكِ هذة الصيحة في إخفاء ترهّلات البطن.

أعتمدي الكنزات الصوف والسويت شيرت الواسع لاطلالة شبابية تخفي بها عيوب القسم العلوي من قوامكِ، وتجدينها بتوقيع Coach 1941، سي باي كلوي See by Chloéوجيفنشي Givenchy.



- وجّهي خياركِ نحو المعاطف والكارديغان الواسع من الأمام، مثل تصميمات MSGM وإرديمErdem لتشتتي النظر عن الخصر المترهل.

Missoni





- اِلجئي دومًا إلى الأزياء المزينة بثنيات أو كسرات حول الخصر، مثل القطع التي رصدناها لدىAdeamو Joseph وكارين ووكر

Karen Walker.

- استعيني بالبناطيل المزودة بخصر أو حزام عريض من وحي الكورسيه، لتنحّفي بطنكِ مثل بنطال سي باي كلوي See by Chloé، كذلك الكاب من توقيع ميسونيMissoniسيناسبكِ تمامًا.



فساتين سهرة لإخفاء عيوب البطن :



- تأتي الفساتين بقصة الـ A Line على رأس قائمة الموديلات التي تضمن لكِ إخفاء الترهلات المتراكمة حول منطقة الخصر، بفضل قصتها الفضفاضة، وقد تسابقت ماركات مثل ألكسيس مابي Alexis Mabille، وفالنتينو Valentino وجورج شقرا Georges Chakra على تقديمها بتصميمات ستجعلكِ تتفردين بأسلوبِك.

فستان A line من ALEXIS MABILLE



- الفساتين الـ Wrap أو المطوية، كانت نجمة أكثر من عرض، فأحببناها بتوقيع ألكسيس مابي Alexis Mabilleورالف آند روسو Ralph Russo، هذا الستايل سيشتت النظر عن ترهلات البطن.

فستان منفوش من Ralph &Russo

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