سيروم فيتامين سي وآخر بفيتامين E من صنع يديك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أغسطس 2019 07:33 صباحاً - تختلف أساليب العناية الجمالية عند النساء، ويعد السيروم من أفضل ما يمكن للمرأة أن تقتنيه للعناية بجمال بشرتها والحفاظ على تألقها، ويمكن تحضير السيروم في المنزل وتجنّب اقتنائه من شركات العناية بالبشرة المكلفة بكل ما تحتويه هذه المنتجات من مواد كيميائية مركبة، لذا نقدّم لكِ، الخليج 365، للتعرف على فوائد السيروم للبشرة وكيفية إعداد سيروم فيتامين C وآخر بفيتامين C، E لبشرة شبابية متألقة دائمًا.

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فوائد فيتامين c للبشرة

سيروم البشرة

يعمل على إصلاح البشرة من خلال تحفيز الجسم على إنتاج الكولاجين الذي يعالج مشاكل البشرة.

التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الوجه.

الحفاظ على جمال ونضارة البشرة.

يعمل فيتامين C، على مقاومة الشيخوخة، وعلامات التقدم في السن.

يعمل على محاربة جفاف البشرة والعمل على ترطبيها.

التخلص من ترهلات البشرة.

علاج كافة مشاكل البشرة

يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من اسمرارها.

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كيفية تحضير سيروم فيتامين c



وإليك عزيزتي كيفية تحضير سيروم فيتامين c، بيديك للتخلص من كافة مشاكل البشرة والتمتع ببشرة شبابية متألقة دائمًا:



الطريقة الأولى

جليسرين

المكونات:

فيتامين c والجليسرين

مكونات السيروم:

قرص فيتامين C

ملعقة كبيرة من الماء المقطر

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين

زجاجة محكمة الغلق غامقة



طريقة الإعداد والتطبيق:

ضعي قرص فيتامين c في الماء حتى تتأكدي من ذوبانه.

ضعي الخليط السابقة الزجاجة.

قومي بإضافة الجليسرين مع رج الخليط داخل الزجاجة جيدًا، حتى تتأكدي من تجانس كافة المكونات مع بعضها.

احرصي على استخدام السيروم بعد تنظيف البشرة.

يمكنك الاحتفاظ بالسيروم لمدة شهر في الثلاجة.

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الطريقة الثانية

جل الألوفيرا

المكونات:

فيتامين E، وفيتامين C

مكونات السيروم:

ملعقة كبيرة من فيتامين c

كبسولة من فيتامين E

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا

ملعقة صغيرة من زيت اللوز



طريقة الإعداد والتطبيق:

اخلطي فيتامين C، وفيتامين E، وزيت اللوز جيدًا، حتى تتأكدي من تجانس المكونات مع بعضها جيدًا.

أضيفي جل الألو فيرا إلى الخليط السابق.

ضعي كافة المكونات السابقة في زجاجة محكمة الغلق داكنة اللون، حتى تتأكسد الفيتامينات.

احتفظي بالسيروم في الثلاجة.

استخدمي السيروم بعد تنظيف بشرتك مرتين يوميًا.

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