كتب ياسر ابراهيم - الخميس 3 يناير 2019 12:27 صباحاً - نسرين ابنة زين العابدين بن على ترتدى فستان رانيا يوسف مع حبيبها مطرب الراب .. اتفرج

تشهد تونس حالة من الصدمة، إثر ظهور نسرين بن على، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على، مع مغني الراب التونسي كريم الغربي "كادوريم" في أوضاع حميمة.

وأعلن مغنى الراب التونسي" كادوريم"، عن وجود علاقة حب مع نجلة الرئيس التونسي الأسبق منذ فترة طويلة، مضيفا أن قصة حب كبيرة تجمعه بنسرين بن على، حيث قام كل منهما بنقش اسم الآخر على يده، مشددا على أن حبهما جدي وسيتوج بالزواج وفق تعبيره.

وكشف "كادوريم" أن هذا الارتباك سيكلل بالزواج في 14 يناير الجاري في إمارة دبي بالإمارات.

كما علقت نسرين بن على، على موقعها على التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عن ارتباطها بمغني الراب التونسي، قائلة: " إن طلاقها من زوجها السابق وأب أبنائها محمد صخر الماطري، كان بالتراضي، وإن العلاقة بينهم جيدة، وإنه أب جيد لأبنائها الثلاثة".

وأكدت نسرين على وجود علاقة ود وحب بينها وبين مغني الراب كادوريم، وهي علاقة قديمة ليست وليدة أيام، كما وجهت رسالة إلى كل من انتقدها وتطاول عليها بتركها وشأنها لأنها لا تهتم بآراء وأقوال أي شخص.

