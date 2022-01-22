الامارات | علماء يخططون لتوليد طاقة كهربائية من صلعة الرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يخططون لتوليد طاقة كهربائية من صلعة الرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مؤخرا خبر عن دراسة تقول أن "الرجل الأصلع سيتمكّن، من توليد الكهرباء من خلال صلعته". ويذهب المنشور إلى التفصيل بأن "شركة إسبانيّة تقف وراء هذه التقنيّة الغريبة التي ستستخدم صلعة الرجل كلوح شمسيّ يعمل على التقاط الأشعة".

وحصد المنشور آلاف التفاعلات على مواقع عبر الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

لكنّ هذه الخبر ليس إلا دعابة ولا يمتّ للحقيقة بصلة.

ففي العام 2018 قام موقع على الإنترنت بنشر هذا الخبر في الأول من أبريل.

وفي اليوم التالي، أشار الموقع بوضوح إلى أنّ القصّة هي مجرّد كذبة بمناسبة الأوّل من أبريل. لكن الاف الصحف ومواقع التواصل التي كانت قد أعادت نشره نقلا عن الموقع لم تقرأ توضيح اليوم التالي، أو أنها تجاهلته عمداً.

وفي العام 2019، نشر موقع ساخر هذه القصّة بالصيغة نفسها التي استخدمتها المنشورات المضلّلة على أنّ شركة إسبانيّة تقف وراء هذا الاختراع.

ولاحقاً، قامت قنوات بنشر مقاطع كوميدية ساخرة عن هذا الموضوع بالذات.

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