للحصول على ضحكة المشاهير.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

هناك الكثير من المنتجات للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر بتبييض الأسنان، ومع ذلك، فإن معظم منتجات التبييض تستخدم مواد كيميائية ضارة، وهذا الأمر الذي يثير قلق كثير من الناس.

إذا كنت تريد أسنانًا أكثر بياضًا ولكنك ترغب أيضًا تجنب المواد الكيميائية، فإننا نعرض لكم العديد من الخيارات الطبيعية والآمنة، وذلك كما ورد في موقع "healtline".

-معجون الأسنان الحليب المجفف

يساعد الحليب المجفف في جعل أسنانك بيضاء والحفاظ عليها بصحة جيدة، فقط ضعي بعض معجون الأسنان على الفرشاة، ثم ضيفي القليل من الحليب البودرة فوقه، واغسلي أسنانك.

-بيكربونات الصوديوم وعصير الليمون

يمكنك وضع القليل من بيكربونات الصوديوم على الفرشاة، ثم سكب بضع قطرات من عصير الليمون، ثم غسل الأسنان من أجل الحصول على بياض لامع، تذكر ألا نستخدم طريقة التبييض هذه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

-الفحم النباتي النشط

يعتبر الفحم النباتي النشط من الطرق البسيطة وأقلها تكلفة لتبييض الأسنان بشكل طبيعي، كل ما عليك فعله هو سحق قطعة واحدة من الفحم، ثم غمس فرشاة أسنانك النظيفة في هذا المسحوق، وفرك الأسنان كما تفعلين في العادة.

-الفراولة

ضعي بعض الفراولة واهرسيها بملعقة، ثم اغسلي أسنانك بهذا المعجون لبضع دقائق باستعمال فرشاتك المعتادة، سيفيدك ذلك في التخلص من البقع الصفراء.

-الماء وعصير الليمون

يساعد مزيج من أجزاء متساوية من عصير الليمون والماء، على إعادة بياض أسنانك وتطهير تجويف الفم تمامًا.

-الماء وخل التفاح

ضيفي نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء، مع المداومة على غسل فمك بهذا المحلول كل صباح قبل تنظيف أسنانك.