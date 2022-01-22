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«ندى» تعشق الرسم وتحلم بالعالمية: «نفسي أشارك في أشهر المعارض»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الرسم

«الرسم انعكاس للواقع الذي نحياه ونعيشه، وتجسيد للجمال الذي نراه، وأسلوب صادق للتعبير عما بداخلنا، والرسم هو هوايتي وكل راحتي، عندما أحزن أهرب لأرسم، وعندما أفرح أرسم أيضًا، أرسم حبًا وعشقًا له، هي هوايتي المفضلة، ربما أجلس لساعات طويلة وأنا جالسة بكل تركيز فيما أقوم برسمه»، هكذا قالت «ندى علي» الشهيرة بـ«ندى السوهاجية» لـ«الوطن»، تلك الطالبة العشرينية، التي تقطن بدائرة مركز ساقلته، شمال غرب سوهاج، وتدرس بالفرقة الثالثة بكلية التربية، جامعة سوهاج.

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بداية مسيرتها

وأضافت «السوهاجية»: «أُحب الرسم منذ طفولتي، وكنت أحصل على أعلى الدرجات في مادة التربية الفنية، وكان معلميني القائمين على تدريس تلك المادة أنه سيكون لي شأن كبير في عالم الرسم، وكان هذا الكلام يمثل لي دافعا وتشجيعا كبيرا».

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حلم الطفولة

وأشارت «ندى» إلى أنها كانت في طفولتها عندما ترى الرسامين، وصورهم التي قاموا برسمها تكون في غاية الانبهار والتعجب: «كنت أحلم أن أكون مثل هؤلاء المبدعين، وأن تُنشر رسوماتي في الداخل بجميع معارض مصر، وفي الخارج على مستوى الوطن العربي والعالم».

الرسومات التي تقوم برسمها

وتابعت: «أنني أُجيد رسم التصوير، حيث أستطيع رسم أي صورة كانت على هاتف، أو صورة فوتوغرافية، أو صورة لشخص طبيعية، أو منظر طبيعي، وأقوم أيضًا برسم البورتريهات، وفي بعض الأحيان أقوم برسم كاريكاتير، كما أنني قمت برسم العديد من الصور التي تعبر عن مواقف حدثت».

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الأدوات التي ترسم بها

وأوضحت «السوهاجية» أن الأدوات التي تستخدمها في الرسم عبارة عن «قلم فحم، وبودرة فحم، وقلم رصاص بكل درجاته، واستيكة فحم واستيكة عادية وقلم تسييح واسطبة مسح، واسكتش للرسم عليه».

وأضافت «السوهاجية»: «أتمنى أن أكون أكثر إبداعًا في جميع أنواع الرسومات، وأكثر شهرة، التي على إثرها أستطيع إقامة معارض تضاهي كبرى المعارض في جميع الدول».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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