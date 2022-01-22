الامارات | تماثيل ثلجية تغزو مواقع التواصل قبل أن "تذوب" وتنكشف حقيقتها.. فمن صنعها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن تماثيل ثلجية تغزو مواقع التواصل قبل أن "تذوب" وتنكشف حقيقتها.. فمن صنعها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات التفاعلات قال ناشروها أنّها لتماثيل ثلجيّة صنعها نحّات إيطاليّ ليتّعظ منها البشر ويعيشوا حياتهم قبل أن "تذوب".

وتظهر في المنشور صورة تبدو فيها أعداد كبيرة من التماثيل الثلجيّة الصغيرة تجلس على مدرّجات.

وعلّق ناشرو الصورة بالقول إنّ "هذه التماثيل من صنع نحات إيطاليّ صنعها من قوالب الثلج وحملت عنوان "الحياة قصيرة استمتع بها قبل أن تذوب".

إلا أنّه ثبت لاحقا أن ما تم تداوله عار عن الصحة، فهذه التماثيل الثلجيّة تصنعها فنّانة برازيليّة للتحذير من التغيّر المناخي، ولإحياء ذكرى الأبطال المجهولين للأحداث التاريخيّة.

والمنحوتات الثلجيّة هي جزء من سلسلة "مينيموم مونومنت" (Minimum Monument) للفنانة البرازيليّة نيلي أزيفيدو.

ولهذا العمل الفنيّ هدفان رئيسان: أوّلهما التحذير من مخاطر التغيّر المناخيّ وإمكانيّة اضمحلال البشر، وثانيهما تغيير نمطيّة النصب التذكاريّة التي تمجّد الأبطال عادة، وإبدالها بمنحوتات تذكّر بمن لم يخلّدهم التاريخ.

و"مينيموم مونومنت" عبارة عن عمل فنيّ يُعرض في الأماكن العامّة في بلدان حول العالم. وتشكّل عناصر هذا العمل منحوتات ثلجيّة لرجال ونساء لا يتعدّى طولها العشرين سنتمتراً تُترك لتذوب شيئاً فشيئاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news