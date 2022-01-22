روشتة وتدريبات للأمهات لمنع الأطفال من ترديد الكلام: نتائج مضمونة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تكرار الكلام أمر يعاني منه معظم الاطفال في مرحلة الطفولة وبداية تعلم النطق، إذ تجد الأم ابنها يكرر الجمل والعبارات أكثر من مرة، خاصة حينما تسأله عن شيء ما، فمن المتوقع أن تحصل على إجابة لسؤالها لكنها تجده يعيد عليها السؤال ذاته، والتي تلاحظها بعد عام ونصف حينما يبدأ في تعلم الكلام، والتي يمكن أن تستمر تلك الحالة حتى عامين ونصف عام، قد يعتقد البعض في بداية الأمر بإنه أمر عادي وآخرون يعتقدون أنه نوع من أنواع التوحد، ويحاولون البحث عن أسباب لتلك الحالة التي يعيش بها الأطفال.

ندى محمود، أخصائية التربية وتعديل السلوك والتخاطب، حددت لـ«هُن»، مشكلة تكرار الكلام عند الأطفال، وطرق علاجها، إذ تقول إن هذة الحالة ترجع لما يسمى الترديد والمصاداة والمعروف علميا باسم «الإيكولاليا»، وهو عبارة عن اضطراب في عملية التواصل، يظهر من خلال سماع الكلام مباشرةً أو بعد وقت قصير.

طرق وتدريبات للتخلص من تكرار وترديد الكلام

أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، حددت طرق علاج تكرار الكلام عند الأطفال، إذ تقول إنه يمكن علاجه بأكثر من طريقه، فالطريقة الاولى المتبعة من خلال إحضار كراسة بها عدد كبير من الصور التي يقوم الطفل بتسميتها على أن تكون كل صورة في صفحة منفصلة والتي يمكن أن تكون صور للعائلة أو لحيوانات أو ما شابه، وتقوم الأمهات بتدريب الطفل على أن ينطق اسم الصورة بمجرد المشاورة عليها، أما الطريقة الثانية فقالت عنها هي التوقف بالإشارة، حينما يقوم الطفل بترديد الكلام ووصفة على إنه سلوك سلبي، لكن تعتبر هذة الطريقة غير مستحبة مع بعض الأطفال ولكن يمكن الاستعانة بها أحيانا وخاصة أثناء ترديد بعض المشاهد التلفزيونية باستمرار.

وفيما يخص الطريقة الثالثة، قالت عنها أخصائية التربية وتعديل السلوك، إن بعض الأطفال يرددون آخر كلمة في الجملة فقط، والتي يمكن علاجها من خلال سؤاله بسؤال تكون إجابته نعم أم لا، حتى لا يُترك مجال له لترديد الكلام.