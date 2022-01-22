خطوبة أسطورية لـ هادية غالب.. سيارة فارهة وخاتم ألماس وممر ورود «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإنفلونسر الشهيرة هادية غالب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو مصور، من خطبتها على صديقها «جيمي».

سيارة فارهة وخاتم ألماس وممر من الورد

وأظهرت اللقطات المصورة، مفاجأة كبرى، قدمها «جيمي» لخطيبته، بعدما حضرت في سيارة فارهة، مرتدية فستانا أنيقا لامعا، داكن اللون، ليصاحبها المصور داخل مطعم كبير مُزين بالورد الأحمر، وهي تسير على الممر، قبل أن يقوم الخير بالركوع على قدميه وتقديم خاتم ألماس لها.

وسرعان ما وافقت هادية غالب على عرض الزواج، لتحتضنه على الفور، لتتفاجئ بحضور عائلتها أيضًا، للمباركة على الخطبة. وتفاعل عدد كبير من متابعي الإنفلونسر الشهيرة، متمنين لها حياة سعيدة.

من هي الإنفلونسر هادية غالب؟

ويرصد «هُن» أبرز المعلومات عن هادية غالب:

إنفلونسر وبلوجر متخصصة في مجال الموضة والسفر والسياحة.

يتابعها أكثر من مليوني شخص من مختلف دول العالم، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

تجيد التحدث بـ3 لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية.

فازت بجائزة Grazia Award، المخصصة في مجال الموضة والجمال.

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بيت غالب» للإنتاج الإعلامي واستشارات الموضة وخدمات العلاقات العامة، والتي دشنتها في 2014.

ظهرت من قبل في مقطع فيديو مع اللاعب المصري المحترف في الدوري الإنجليزي محمد صلاح، إذ مدحها، قائلا: «أنتي أشهر مني في مصر».

تعرضت لهجوم لاذع بعدما أعربت عن رأيها في قضية أحمد بسام، قائلة: «مين إداني الحق إني أقرر إن في حد برئ أو مذنب، أنا مقدرش أقول حاجة زي دي، مش هادية غالب (إنفلونسر فاشون ترافيل) اللي تحكم في الموضوع ده»، في إشارة منها إلى تعريف بوظيفتها كمُدوِنَة متخصصة في مجال الموضة والسفر والسياحة.