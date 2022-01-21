خلطة سحرية لتنظيف وتلميع «البوتاجاز» في 10 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الاهتمام بنظافة المطبخ من الأمور التي لا تقل أهمية عن تنظيف بقية أجزاء المنزل، ومع ذلك تجد بعض ربات البيوت صعوبة في التخلص من البقع وبقايا الطعام العالقة على «البوتاجاز»، وتفشل الكثير من المنظفات في حل المشكلة، ولذلك تقدم «هن» خلال التقرير التالي مجموعة من الخلطات المنزلية سهلة التحضير قادرة على إزالة الأوساخ والشوائب من البوتاجاز وفقًا للموقع الأمريكي «good house keeping».

منظف الخل وقشر الليمون

احضري القليل من الخل الأبيض والماء وقشر الليمون والقليل من «الروزماري».

امزجي كافة المكونات «الخل الأبيض، الماء، قشر الليمون، روز ماري»، وضعيهم في زجاجة، لمدة لا تقل عن أسبوع كامل قبل البدء في الاستعمال.

بعد مرور أسبوع على ذلك المزيج، يمكنك استعماله لإزالة البقع الصعبة من البوتاجاز، أيضا من فوائد هذا الخليط أنه يمنح رائحة منعشة لاحتوائه على قشر الليمون والروز ماري.

مزيج صودا الخبز والماء

هذا الخليط حل سحري لتنظيف أدوات المطبخ المختلفة، كالبوتاجاز والثلاجة والطاولات، أيضا يعمل هذا المزيج المكون من الماء الدافئ وصودا الخبز على إزالة الروائح الكريهة العالقة.

كل ما عليك فعله إحضار 4 ملاعق من صودا الخبز وأضيفي إليهم لتر من الماء الدافئ، واستخدميه بطريقة مباشرة من خلال السكب على المنطقة المراد تنظيفها.

لإزالة البقع من أسطح «ستانلس ستيل» قوم بعمل عجينة مكونة من الماء وصودا الخبز، وافركيها في المنطقة التي ترغبين بتنظيفها، وافركيها برفق، ثم احضري قطعة قماش مبللة لإزالة بقايا الخليط.

خل التفاح

يمكنك استعمال خل التفاح لتنظيف الأجهزة الكهربائية، مثل أسطح المايكرويف والبوتاجاز، كل ما عليك فعله تخفيف خل التفاح المركز بالقليل من الماء، وقومي بغمس قطعة قماش صغيرة وامسحي الأسطح بهذا المزيج، أيضا يعمل على إزالة الروائح الكريهة العالقة في غسالة الصحون.