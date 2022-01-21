مي حلمي تثير الجدل بجلسة تصوير وكلمات جريئة: «تعالى أدلعك قولي إيه هيمنعك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية مي حلمي، مقدمة برنامج «الحكم»، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة صور جديدة أثارت من خلالهم الجدل.

مي حلمي تثير الجدل بجلسة تصوير وكلمات جريئة

وظهرت الإعلامية مي حلمي، بفستان أسود قصير للغاية، كشف عن ساقيها، ونسقت معه جوارب طويلة شفافة باللون الأسود أيضًا، مع الشعر المنسدل الطويل، والمكياج الصريح، كما ارتدت حذاء أسود بنعل عالِ.

ودونت «مي» على الصور عدة جُمل أثارت بها الجدل، حيث كتبت في الأولى: «تعالى أدلعك قولي إيه هيمنعك»، والثانية: «احسنوا اختيار المصنع لضمان جودة الإنتاج.. صنع في مصر».

مي حلمي تتحدث عن كواليس ما بعد الانفصال

وخلال الفترة الأخيرة، تحدثت مي حلمي، عن تفاصيل تخلصها من علاقتها بمحمد رشاد، التي انتهت بالزواج، وذلك في إجابتها على سؤال استقبلته من إحدى المتابعات، عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكانت وجهت المتابعة سؤالا تضمن الآتي: «بحييكي بجد إنك قدرتي تـmove on، وبتمنى أعمل زيك، أنا واقفة في النص مش بتحرك»، لترد عليها مي: «أنا نفسي بحييني إني مريت بكل ده، ووقفت تاني على رجلي، ساعات مبصدقش إني عديت كل ده في 12 شهر، سنة حلوة بحلوها وبمرها، عملت أحلى برامج في حياتي».

وتابعت خلال حديثها عن تخطي ظروف الطلاق: «آه أخباري كانت دايما متصدرة الحدث، بس الأهم إن في وسط حياتي الشخصية، كان دايما شغلي بيتكلم، وعامل جدل، فخورة إني بيتضرب بيا المثل في الـmove on، يا رب سنة جديدة أحلى وشغل أكبر وأحداث أكتر».