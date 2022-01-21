احتفال اسطوري بعيد ميلاد ياسمين صبري: «كل حاجة مكتوب عليها اسمها» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بالعديد من الصور التي توثق احتفالها بعيد ميلادها.

إطلالة ياسمين صبري

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، خلال الاحتفال بعيد ميلادها، بفستان صيفي، باللون الأحمر، دون أكمام، تميز ببساطته، مع قلادة ألماس، كما اعتمدت الفنانة على الشعر الويفي المنسدل، والمكياج الهادئ لإبراز ملامحها.

عيد ميلاد ياسمين صبري

وعلى الرغم من تواجد الفنانة وحدها بالصور التي نشرتها عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» فأن الفنانة جاء عيد ميلادها بشكل أسطوري، حيث احتوت الطاولة على بعض العرائس «الهاند ميد» التي تشبه ملامحها، فضلًا عن قطع الجاتو والتورت التي حملت اسمها، وحروف من اسمها، مع بعض المشغولات التي جاءت باسمها أيضًا، بالإضافة لصندوق كبير من ماركة المجوهرات الشهيرة التي تعلن عنها الفنانة.

كتاب وفيلم أثروا في شخصية ياسمين صبري

وشاركت الفنانة ياسمين صبري، مؤخرًا بإحدى الحلقات النقاشية مع الكاتب تامر عبده، عبر منصة التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث كشفت خلالها عن بعض التفاصيل المرتبطة بحياتها الشخصية والأحداث التي أثرت بها وتسببت في شهرتها فيما بعد.

وقالت الفنانة الشهيرة، خلال اللقاء، أن الكون عبارة عن «بوفيه» مفتوح يختار منه كل فرد ما يريده بحرية، متابعة: «لما حد بيطلب من ربنا المفروض يطلب أحسن حاجة لأنك بتطلب من الكبير، وبما إن ربنا كرمه مش بينتهي يبقى مفيش حاجة اسمها 24 قيراط».

كما رشحت الفنانة ياسمين صبري للمتابعين، عددا من الكتب التي أثرت فيها، ومنها كتاب «The Power of Now»، وفيلم «Yes Man».