6 نصائح للعناية بالشارب.. الترطيب والتمشيط والشامبو

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يفضل الكثير من الرجال إطلاق شواربهم «تربية الشارب»، فهي تعطي مظهرا به طابع من الخشونة، لكن هناك فئة على غير دراية بالطرق الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على شارب ذو مظهر جيد وجذاب، إذ أن هناك مجموعة من الخطوات المتبعة تفي بالغرض، وتقدم «هن» أبرزها خلال التقرير التالي وفقا للموقع الأمريكي المهتم بالموضة والأزياء «fashionbeans».

نصائح للعناية بالشارب

اختيار التوقيت الصحيح لقص الشارب

ينصح بعد تربية الشارب، بقصه «تهذيبه» بعد ثلاثة أسابيع، ويفضل استعمال مقص عالي الجودة، للحصول على المظهر المطلوب.

التقشير

تقشير الجلد ليس مقتصرا على البشرة فقط، وإنما تقشير الشارب بـ«سكراب» مناسب يساعد في التخلص من الجيد الميت المتراكم حول الشارب، وبالتالي يسهل من عملية قصه وتهذيبيه.

كل ما عليك فعله إحضار ملعقتين من السكر أو القهوة، وأضف إليهم ملعقة من زيت الزيتون، ووزع المزيج على هيئة حركات دائرية حول الشارب، ثم اغسله بماء فاتر.

كيفية العناية بالشارب

استعمال الشامبو

شعر الشارب لا يقل أهمية عن شعر الرأس، فإهماله قد يؤدي للشعور بالحكة الناتجة عن جفاف الجلد، لذلك ينصح الخبراء باستعمال البلسم والشامبو للمحافظة على الشارب نظيفا وتقليل الشعور بالحكة المزعجة.

تجنب قصه وهو مبلل

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها أغلب الرجل، قص الشارب وهو مبلل، عليك أولا تجفيفه ثم قصه، حتى لا تقصه بشكل مبالغ فيه وتندم فيما بعد.

تمشيط الشارب

تمشيط الشارب يجعل شكله يبدو أكثر ترتيبا، وينصح باستعمال المشط الرفيع ذو الأسنان الخفيفة، لأنه يجعل الاستعمال في غاية البساطة والسهولة، ويفضل التمشيط باتجاه الشفتين.

الترطيب

ينصح الخبراء بترطيب شعر الشارب، حتى لا يمتص الرطوبة من سطح الجلد وبالتالي ينتج عنه جفاف والذي يؤدي في نهاية المطاف للشعور بحكة مؤلمة.