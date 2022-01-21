مات ابنها بسببها.. سيدة تحذر من الباروسميا أحد مضاعفات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في الوقت الذي تعمل فيه الإجراءات الوقائية على وقف مد الجائحة، يتحول الانتباه إلى الآثار اللاحقة لكورونا، حيث أبلغ العديد من المصابين بالفيروس عن أعراض لاحقة استمرت لأشهر.

-خطورة الباروسميا

وفي هذا الإطار حثت إحدى الأمهات الأشخاص على أخذ هذه الأعراض على محمل الجد، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تلف الكبد في الحالات القصوى، وفقًا لموقع express.

وتتزايد الأدلة على أن "باروسميا" الناجم عن فيروس كورونا، وهو خلل في وظيفتي الشم والتذوق، أصبح شائعًا بعد الإصابة بكورونا لكن الباحثين حذروا من أن الارتباك الحسي يمكن أن يكون له تداعيات صحية عميقة.

المتلازمة، التي تسبب الروائح الوهمية، لا تزال غير مفهومة من قبل المتخصصين الصحيين، لكن إحدى الأمهات حذرت من أن الأمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، بعد أن تسبب في موت ابنها جوعا.

حثت الناس على التعامل مع باروسميا - أعراض مرض كوفيد الشائنة - بجدية أكبر بعد أن تسبب في وفاة ابنها جوعا، يأتي التحذير بعد أن زعمت التقارير الأخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المتلازمة أدت إلى ظهور جيل من الأكل صعب الإرضاء.

باروسميا هو أحد الآثار الجانبية الموثقة جيدًا لدى البالغين الذين أصيبوا بـ كوفيد-19، لكن التقارير عن الأطفال الذين يعانون من المتلازمة أصبحت شائعة بشكل متزايد.

عانى نجل داون ماليس، من باروسيميا بعد إصابته بالفيروس في سبتمبر، ولكن بعد أربعة أشهر، استمرت الأعراض، وأدت تشوهات رائحة ابنها إلى المجاعة، مما جعله يفقد 2 كجم في غضون يومين، وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى.

قالت داون، وهي تصف محنة ابنها: "استمر يأكل بشكل محدود طوال فترة مرضه، حتى أصيب بتلف الكبد بسبب الجوع، فكان مترددًا في تناول الطعام والشراب لأن كل شيء بدأ يتذوقه مثل البراز والبيض الفاسد".

وأضافت: "إنها حالة صحية، وليست مجرد طعم أو رائحة مشوهة، إنها تغير الحياة، وليس لديه طاقة، وهو ضعيف جدا ولا يأكل كثيرا"، مشددة على ضرورة أن يأخذ الناس حذرهم.

"واستطردت: "إنه لأمر مقلق للغاية أنه لا يتم التعرف عليه على أنه اضطراب، لم أكن أعرف ما كان عليه من قبل، هناك حاجة إلى مزيد من الوعي ".

يُعتقد أن الباروسميا قد أثر على ما يقدر بنحو 25000 بالغ نتيجة كوفيد-19، وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن المتلازمة يمكن أن يكون لها تأثير ضار على عادات الأكل، لأنها تسبب للطعام رائحة أو طعم كريهين.

-الأطفال الأكثر تضررا

قال البروفيسور فيلبوت، أخصائي الأنف والشم في كلية الطب بالجامعة في نورويتش بالولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه بدأ في رؤية مرضى باروسميا لأول مرة في حياته المهنية.

وأوضح أن الاضطراب يمكن أن يكون ضارًا بشكل خاص للأطفال الذين يعانون من حالات كامنة، والذين قد يكون لديهم بالفعل علاقة صعبة مع الطعام.

وقال لبي بي سي: "إنه شيء لم يتم التعرف عليه حتى الآن من قبل أخصائي طبي، الذي يعتقد فقط أن الأطفال يأكلون بصعوبة دون أن يدركوا المشكلة الأساسية".

وتابع: "بالنسبة لبعض الأطفال - وخاصة أولئك الذين لديهم بالفعل مشاكل مع الطعام، أو مع حالات أخرى مثل التوحد، قد يكون الأمر صعبًا حقًا."