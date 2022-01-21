الكيلو بـ580 جنيها.. ما هي فاكهة الرامبوتان بعد انتشارها في الأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

لا يخلو السوق من أصناف الفاكهة اللذيذة التي نعرفها، لكن في الآونة الأخيرة بدأت بعض الأنواع في الظهور دون أن نسمع عنها أو نعرفها.

من بين الأنواع الغربية التي ظهرت في بعض المتاجر ببعض المدن المصرية، فاكهة الرامبوتان، فما هي وما فوائدها وسعرها؟.

ما هي؟

تعد الرامبوتان بإحدى الفواكه الغريبة، وتعود أصولها إلى ماليزيا، ولكنها بدأت مؤخرًا في الانتشار في جميع أنحاء العالم، وربما التي لا يعرفها كثيرون حول العالم، تشبه في مظهرها إلى حد كبير فاكهة الليتشي، لكنها تختلف بمحتواها ومذاقها.

بالإضافة إلى مظهرها الفريد ونكهتها الحلوة، فإنها تقدم أيضًا بعض الفوائد الصحية الرائعة، نعرض لكم وفقا لموقع "webmed".

سعرها

ويصل سعر الكيلو من هذه الفاكهة نحو 580 جنيها، بحسب ما يعرضها عدد من المتاجر الكبرى في القاهرة، وارتفاع سعرها يرجع إلى كونها تتميز بالعديد من الفوائد الصحة، فضلا عن مذاق طعمها اللذيذ والجميل.

فوائدها:

توفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في الرامبوتان فوائد غذائية حيوية، على سبيل المثال، حمض الفوليك هو فيتامين مهم وضروري لتقسيم الخلايا بشكل صحي وتكرار الحمض النووي، ويوصي الأطباء بأن تستهلك النساء اللواتي يرغبن في الحمل ما لا يقل عن 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا لأنه ضروري في تجنب العيوب الخلقية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الرامبوتان فوائد صحية أخرى مثل:

-تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الرامبوتان غنية بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويساعد تناول مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة، وهي نفايات في الجسم تتلف خلاياك، وثبت أنها تقلل الضرر الخلوي وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان لدى العديد من الأفراد.

-تقوي المناعة

لقد ثبت أن هذه الفاكهة تدعم صحة الجهاز المناعي بعدة طرق، أولاً، فيتامين سي الموجود فيها مرتبط بوظيفة المناعة والصحة، ويساعد استهلاك ما يكفي منه بانتظام في دعم صحة المناعة على المدى الطويل،

ثانيًا، أظهرت الدراسات المبكرة أن بعض المستخلصات من فاكهة الرامبوتان تساعد في مكافحة الالتهابات، وتمنع هذه المقتطفات الفيروسات من التكاثر، مما يساعد جهاز المناعة على محاربة الجراثيم بسهولة أكبر.

-مفيدة للجهاز الهضمي

تساعد الرامبوتان جهازك الهضمي على أن يكون أكثر مرونة، كما أنها توفر الألياف الغذائية في شكل قابل للذوبان وغير قابلة للذوبان.

وتساعد الألياف الغذائية الموجودة فيها في تقليل الإمساك، وتعمل الألياف غير القابلة للذوبان أيضًا على تغذية البكتيريا "الجيدة" في الجهاز الهضمي، مما يساعد الأمعاء على التعامل مع الأطعمة الأكثر تعقيدًا بسهولة.

-تعمل على إنقاص الوزن

فاكهة الرامبوتان منخفضة السعرات الحرارية، لكنها غنية بالماء والألياف، قد يمنع هذا المزيج الإفراط في تناول الطعام ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وكلاهما يؤدي إلى فقدان الوزن بمرور الوقت.