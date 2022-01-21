احذر من خطورته.. كيف تعرف أنك مصاب بالأنفلونزا وأوميكرون في وقت واحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يستمر فيروس كورونا في إرباك العالم بسبب مستجداته، حيث حذر الدكتور رومان زينوفكين، مدير المختبر في معهد "بيلوزيورسكي" للبحوث العلمية لدى جامعة موسكو الحكومية، من خطورة الإصابة متحور "أوميكرون" من كورونا وفيروس الأنفلونزا معًا.

-خطورة الإصابة بالأنفلونزا وأوميكرون معًا

تحذير زينوفكين جاء بعد إجراء عدة تجارب على الفئران بعد إصابتها بـ"كوفيد – 19" و"الإنفلونزا" في وقت واحد، كاشفًا أن تلك التجارب أظهرت أن الإصابة بالإنفلونزا أسفرت عن عواقب سيئة تؤدي إلى موت الحيوانات على خلفية عدوى "كوفيد – 19"، وأضاف أن انطباق عدوى على أخرى قد يؤدي إلى زيادة عدد الوفيات، وفقا لـ"روسيا اليوم".

-كيف يمكن الإصابة بفيروسين معًا؟

وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن أي شخص من الممكن أن يتعرض للإصابة بفيروسين مختلفين مثل الأنفلونزا وأوميكرون معًا.

وأوضح الحداد لـ"الخليج 365"، أن العدوى بفيروسين تتم بأن يكون شخصًا مصاب بالأنفلونزا تعرض للتعامل والاختلاط بآخر مصاب بأوميكرون، لتنتقل له العدوى وبذلك يصاب بالاثنين معًا.

-أعراض الإصابة بأوميكرون والأنفلونزا

وفاد بأن حدة الإصابة بالأنفلونزا وأوميكرون في نفس الوقت تكون أشد، لافتًا إلى أن الاثنان يحملان نفس الأعراض وهي كالتالي:

-الصداع.

- ألم الحلق.

- السعال.

- صعوبة التنفس.

- فقدان الشهية.

-الغثيان

-ارتفاع درجة الحرارة

-آلام بالجسم

اكتشاف الإصابة بفيروسي أوميكرون والأنفلونزا

وقال الحداد إن الأعراض الشديدة ليست دليلًا على الإصابة بالفيروسين معًا، وأن الإصابة بأوميكرون والأنفلونزا يمكن اكتشافها عن طريق إجراء تحليل الإنفلونزا H1N1، إضافة إلى إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا.

وعن مدة الإصابة وظهور الأعراض، لفت الحداد إلى أنها تكون متفاوتة من شخص لآخر، وذلك يرتبط بتلقي الشخص لقاحي الإنفلونزا أو كورونا، مشددًا على أن اللقاح عاملًا هامًا للتحكم في شدة الإصابة لتكون ما بين بسيطة أو شديدة.

-أكثر 5 أعراض شيوعا لـ أوميكرون

وفرض متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" نفسه بقوة، وانتشر في مختلف دول العالم، خلال فترة وجيزة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أوميكرون جاء بأعراض مختلفة عن المتحورات السابقة، مبرزة أنها شبيهة إلى حد كبير بأعراض نزلات البرد.

وكانت المتحورات السابقة تثير أعراضا مثل الحمى وفقدان حاستي التذوق والشم وصداع الرأس، أما المتحور أوميكرون، فيؤدي إلى حكة في الحلق وسيلان الأنف والعطس وصداع الرأس، إلى جانب آلام العضلات.