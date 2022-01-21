شديدة للغاية.. علامة غير عادية تشير إلى الإصابة بـ أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ينتشر متغير أوميكرون في جميع أنحاء العالم، ليصبح السلالة المهيمنة في الوقت الحالي، ويمكن أن تظهر علامات الإصابة بعدة طرق.

وتتمثل بعض الأعراض الرئيسية لكورونا في الحمى أو القشعريرة والسعال وفقدان للطعم أو الرائحة، ولكن هناك أيضًا مؤشرات أخرى، يمكن أن تساعد على التعرف على الأعراض والعزل الذاتي إذا اكتشفتها في وقف انتشار المتغير، وفقًا لموقع express.

ويبدو أيضًا أنه يمكنك التقاط متغير أوميكرون حتى لو كان لديك سابقًا سلالة مختلفة من كورونا، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) في نوفمبر الماضي وكان أحد المخاوف حول مدى قدرته على تقليل فعالية اللقاح.

تقول إرشادات هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة، بشأن عدوى كورونا أن الدوخة يمكن أن تكون علامة، على الرغم من أنها ربما تكون من الأعراض الأقل شهرة، وتأتي هذه الدوخة مع إحساس بالدوران أو إحساس متغير بالحركة يسمى غالبًا بالدوار.

توضح الهيئة أن كليهما يمكن أن يجعلك تشعر بفقدان التوازن قليلاً، وتشير إلى أن العديد من الدراسات قد أفادت أن كورونا يمكن أن يسبب الدوار خلال المرحلة الحادة من العدوى، أثناء الشفاء أو كجزء من أعراض كورونا الطويلة.

وتضيف: "يمكن أن ترتبط الدوخة أيضًا بطنين في الأذنين، وضعف السمع، إجهاد العين والصداع"، مشيرة إلى أن هذه الأشياء قد تأتي وتختفي على مدار اليوم، وإذا كانت "ثابتة أو شديدة للغاية" يجب إخبار الطبيب على الفور.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص المصابين بـ كورونا أبلغوا عن مجموعة واسعة من الأعراض، قد تتراوح هذه من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد، وقد يتطلب البعض عناية طبية.

وتقترح المنظمة أن الأعراض قد تظهر بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس وأن أي شخص يمكن أن يعاني من أعراض خفيفة إلى شديدة.

من العلامات أيضًا ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، والتعب، وآلام العضلات أو الجسم، والصداع أو التهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف والغثيان أو القيء.

تقول هيئة الخدمات الصحية إنه يجب عليك عزل نفسك "على الفور" وإجراء اختبار PCR إذا كان لديك أي من الأعراض التالية لـ كورونا، "حتى لو كانت خفيفة".

ونوهت الهيئة لضرورة العزل حتى لو كانت لديك نتيجة اختبار إيجابية لـ كورونا من قبل، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض المناعة ضد الفيروس ولكن ليس من الواضح كم من الوقت يستمر .