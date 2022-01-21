بعد مقتل روان الحسيني .. نصائح لا تتجاهليها عند التعرض للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
نهاية مأسوية لبطلة كرة السرعة روان الحسيني، والتي عثر على جثتها أعلى سطح عمارة بشارع الجيش في دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
روان الحسيني التي تعد من بطلات مصر في لعبة كرة السرعة، حيث كرمتها وزارة الشباب المصرية في عام 2016 بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بولندا، تعرضت لحادث سرقة قبل أيام، إذ أجبرها المتهم بالصعود أعلى سطح عمارة وأمرها بإخراج ما بحوزتها من أموال، فردت عليه المجني عليه بأنها لا تحمل سوى 50 جنيهًا.
وقال المتهم إنه تحصل منها على المبلغ، والهاتف المحمول، وقرطها الذهبي، وعندما رأى بكائها الشديد وارتفاع صوتها بالبكاء انتابه الخوف من افتضاح أمره، فأطبق على عنقها، وخنقها بإيشارب حريمي كانت ترتديه، ولم يتركها إلا جثة هامدة، وفر هاربًا.
الحادث المؤسف أعاد التفكير مرارا في كيفية التصرف السليم حال التعرض للسرقة، وهو ما نحاول أن نقدمه في نقاط قصيرة عله يفيد الفتاة ويرشدها إلى التصرف السليم في هذا الموقف الصعب، وفقا لموقع " wikihow".
- المشي بثقة والتحرك سريعا، لأنه إذا مشيت وأنت مشتت الذهن أو مشغولاً ستبدو هدفا سهلا للسارق.
- الإمساك بالمفاتيح بين إصبعك الإبهام والسبابة ويمنحك هذا دفاعا سهلاً إذا هاجمك شخص ما، وبهذه الطريقة أيضا يمكنك أيضًا دخول سيارتك في أسرع وقت ممكن.
- فحص المقعد الخلفي للسيارة قبل دخولها، وإذا كنت تشك في أن شخصًا ما اقتحم سيارتك، فاتصل بالشرطة على الفور.
- إذا رغبت في الرجوع في وقت متأخر اطلب من صديقك أو زميلك في العمل أو أحد معارفك أن يسير معك.
- البقاء في مناطق مضاءة جيدًا وتجنب السير في الشوارع الجانبية أو المناطق المظلمة.
- تجنب ارتداء سماعات الرأس أثناء السير في الخارج بمفردك.
- البقاء على الرصيف إذا استطعت أثناء المشي وبهذه الطريقة تقل احتمالية تعرضك للسرقة من قبل أي لص وذلك لأن الشجيرات ومداخل العمارات المفتوحة هي أماكن اختباء سهلة وفعالة للصوص.
- توجه إلى المناطق المزدحمة إذا كنت تشك في أن شخصا ما يلاحقك.
- حركات قتالية بسيطة لحماية نفسك من مثل هذه الوقائع الصحة سواء الاعتداء أو التحرش أو السرقة.