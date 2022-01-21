بعد مقتل روان الحسيني .. نصائح لا تتجاهليها عند التعرض للسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نهاية مأسوية لبطلة كرة السرعة روان الحسيني، والتي عثر على جثتها أعلى سطح عمارة بشارع الجيش في دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

روان الحسيني التي تعد من بطلات مصر في لعبة كرة السرعة، حيث كرمتها وزارة الشباب المصرية في عام 2016 بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بولندا، تعرضت لحادث سرقة قبل أيام، إذ أجبرها المتهم بالصعود أعلى سطح عمارة وأمرها بإخراج ما بحوزتها من أموال، فردت عليه المجني عليه بأنها لا تحمل سوى 50 جنيهًا.

وقال المتهم إنه تحصل منها على المبلغ، والهاتف المحمول، وقرطها الذهبي، وعندما رأى بكائها الشديد وارتفاع صوتها بالبكاء انتابه الخوف من افتضاح أمره، فأطبق على عنقها، وخنقها بإيشارب حريمي كانت ترتديه، ولم يتركها إلا جثة هامدة، وفر هاربًا.

الحادث المؤسف أعاد التفكير مرارا في كيفية التصرف السليم حال التعرض للسرقة، وهو ما نحاول أن نقدمه في نقاط قصيرة عله يفيد الفتاة ويرشدها إلى التصرف السليم في هذا الموقف الصعب، وفقا لموقع " wikihow".