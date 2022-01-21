أصالة تخطف الأنظار بلوك جديد وتصريحات نارية: «جوزي قمر» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في أحدث ظهور لها، خطفت المطربة السورية أصالة نصري أنظار عشاقها بلوك وإطلالة مختلفة، خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، هي والفنان أحمد سعد، حيث أشعلا الحلقة بأغاني ودويتوهات مختلفة.

وظهرت أصالة نصري، خلال البرنامج بفستان أسود طويل ذات أكمام، وبشعر قصير باللوك البني، وبأقراط طويلة، وماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها.

جوزي صاحب فكرة قص شعري.. قمر ووسيم

وتحدثت الفنانة أصالة عن قصة شعرها واللوك الذي ظهرت به، قائلة إن زوجها هو صاحب الفكرة، «هو اللي طلب مني قص شعري.. وأنا طلبات زوجي أوامر، وقصيته في نفس اليوم».

أصالة تحدثت عن كواليس زواجها من الشاعر والمؤلف العراقي فائق حسن، خلال استضافتها في برنامج «معكم»، فقالت إن صداقة كبيرة تجمعهما قبل الزواج بـ15 عاما في حدود الفن فحسب، «كان كلامنا في تفاصيل الشغل بس، ومكناش مقربين حتى، والتحول اللي حصل ده كان في يوم واحد ومش عارفة مين سبق التاني بالشعور وبفكرة الزواج، ولكن إحنا شبه بعض وهو قمر وأكتر من وسيم».

مين اعترف للثاني بالحب؟

«أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض»، بتلك العبارة روت أصالة كواليس زواجها من الشاعر والمؤلف العراقي، مؤكدة أنهما يجتمعان في العديد من الصفات وبخاصة الشكل والملامح: «اتخذنا قرار الزواج في يوم واحد، ولم نفكر في أي حسابات أخرى، وبدون ترتيب أو تنظيم، كل الناس بتفكرنا إخوات هو وسيم جدا وقصة الوش، قولنا الدنيا تتظبط علينا ولا حتى عرفنا هنسكن فين بالرياض ولا مصر، قررنا نرتبط وأول حد قولتله كانت بنتي شام».