الامارات | عاصفة ثلجية تجتاح تركيا وتجمد الحمير واقفة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تجتاح تركيا وتجمد الحمير واقفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمد عدد من الحمير في شوارع إحدى المحافظات بتركيا.

وقال المغردون إن الفيديو يتبع محافظة وان في تركيا التي تشهد تساقط ثلوج كثيفة في هذا الوقت من العام نتيجة انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

وشوهد في الفيديو الحمير وهي تقف في حالة تجمد وتغطيها الثلوج بشكل كامل فيما اكتست الأرض حولها باللون الأبيض.

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