مج البقر يثير الجدل على مواقع التواصل وسعره وصل لـ750 جنيها.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد انتشار كوب بداخله مجسم بقرة صغير بتقنية الـ3d في قاع الكوب، أطلق على رواد السوشيال ميديا "مج البقرة".

البداية بمنشور على جروب متخصص في الأكل عبر "فيسبوك"، يشيد بفكرة "المج" ويعبر عن سعادته به، وسرعان ما انتشرت الفكرة التي تعتمد على جانب الفكاهة والترفيه.

نال إعجابهم

ونال المج إعجاب الكثير من الناس خاصة الأطفال وحظى بإقبال ملحوظ من قبل المواطنين، وبدأت الجروبات في تشكيل حملة ترويج له أنه يشجع الأطفال على شرب اللبن بسهولة، لأنه تعتمد فكرته على وجود بقرة مجسمة داخل المج، كلما اقتربوا من نهاية الكوب، تظهر لهم وهي مبتسمة.

سخروا منه

وبعد انتشار الكثير من حالات السخرية والغضب بسبب أسعار مج البقرة التي ارتفعت بشكل كبير بعد انتشاره، بدأت بعض الجروبات تبرر أنه مصنوع من البورسلين ويمتاز بوجود تمثال صغير لبقرة، ومقاوم تمامًا للحرارة.

ومن بين التعليقات الساخرة: "المج مش عملي خالص"، "لازم يتغسل كويس هيكون سبب في انتشار الجراثيم"، "وكل يوم هتدينا لبن هدية البقرة دي"، "ايوة بتقلبوا السكر ازاي بردو!"، "خلصنا من الصباره طلع مج البقرة"، "الـ500 دول نشتري بيهم ٢ كيلو لحمة".

سعره

يصل سعر المج البقرة وفقًا لموقع أمازون، إلى 50 دولار بالشحن، أي ما يعادل سعره نحو 750 جنيها مصريا، ويباع أيضًا في بعض المواقع الإلكترونية والجروبات الأخرى بسعر 500 جنيه، ويوجد منه أحجام مختلفة "116 مل، 87، 65 "، وتصل سعته إلى 200 مل.