أفضل 5 أشياء تساعدك على تجاوز الفراغ العاطفي في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

عندما يحل فصل الشتاء، تبدأ حالة من الاكتئاب تسيطر على العديد من الأشخاص، وذلك بسبب تغير المواسم والفصول، وتكون شديدة بشكل خاص على من يعانون من الوحدة (الفراغ العاطفي).

في هذا التقرير سنعرض لكم بعض من الطرق التي تستطيع بها التغلب على هذا الفراغ، وذلك كما ورد في موقع "timesofindia".

-الخروج مع أصدقائك وعائلتك

هناك أيام في الأسبوع تذكرك بمواقف صعبة مرت عليك، فعليك أن تخطط مسبقا، وتتجمع مع أصدقائك أو عائلتك في مكان لكي تغير من الجو المحيط بك، ولا تكون بمفردك في هذا اليوم.

-استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بحكمة

في كثير من الأحيان يساعدك التنقل في وسائل التواصل الاجتماعي على الشعور بالاتصال، ولكن الكثير من الوقت على الإنترنت يؤدي إلى الشعور بالوحدة، وذك لأنها تخدع عقلك للاعتقاد بأنك تجري اتصالات حقيقية عندما لا تكون كذلك.

-اكتشف نفسك وهواياتك

الهواية حتى لو كنت تمارسها بمفردك، تساعدك بشكل كبير على حل هذه المشكلة، وذلك عن طريق أنك تشغل نفسك بشيء تحبه، فمثلا القراءة أو الطهي أو التصوير الفوتوغرافي أو اليوجا.

-الاتصال بالآخرين

لا تحتاج إلى عدد كبير من الأصدقاء للتوقف عن الشعور بالوحدة، يقول الخبراء أن وجود عدد قليل من الأصدقاء المقربين يحدث فرقًا كبيرًا في حياتك.

ابدأ بمكالمة هاتفية، أو تناول فنجان من القهوة أو الشاي معهم في الخارج، وحاول أن تستمتع بوقتك.

-حرك جسمك

للتحريك الجسم مجموعة من الفوائد، بما في ذلك مساعدتك في التغلب على كآبة الوحدة، جرب الرقص أو اليوجا أو المشي أو ابحث عن أفصل التمارين الرياضية عبر الإنترنت، يساعد البقاء نشطًا في علاج الاكتئاب والقلق والتوتر.