13 طريقة تساعدك على التخلص من الأفكار السلبية.. تخطي الصعوبات بكل سهولة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تواجه المرأة صعوبات عديدة في حياتها، تجعلها غير قادرة على التحمل والاستمرار، وتتكاثر الأفكار السلبية التي تؤثر عليها في حياتها اليومية، ويمكن أن تصاب بهذه الحالة بأمراض خطيرة نتيجة تراكم المسؤوليات عليها، لذا تتساءل الأمهات عن الطريقة التي تساعدها لإعادة ترتيب حياتها والتفكير بإيجابية.

نصائح للأمهات لتجنب الأفكار السلبية والتعامل بإيجابية

غادة عبد الرحيم، أخصائية نفسية، ومؤلفة كتاب «قوة الذات»، أكدت أن المرأة أحيانًا تفقد الرغبة في التغيير، نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها، وعليها القيام ببعض الأمور التي تساعدها على التخلص من هذه الحالة، ومقاومة المشاعر السلبية التي تتزايد داخلها من خلال مجموعة من التمارين، منها:

- التأمل وعدم التفكير في السلبيات.

- تفريغ كل الهموم التي تتراكم في المخ عن طريق الكتابة، وأفضل وقت صباحًا.

- الصبر على المتاعب طوال الوقت.

- تخطي الصعوبات التي تتراكم سريعا.

- وضع خطوات للمشكلة التي تتراكم حتى لاتؤثر على الحياة.

الابتعاد عن النظرة التشاؤمية

- تجنب النظرة التشاؤمية لللأمور التي تزيد مشاكل الحياة.

- التفاؤل بإمكانية إيجاد حلول للمشكلات التي تتراكم.

- مقاومة الأفكار السلبية بأفكار إيجابية حتى لاتؤثر على روتين الحياة.

- الابتعاد عن زرع الأفكار السلبية في المخ دائما.

- تجنب جلد الذات.

- تحديد إمكانيات الأبناء وكيفية التحصيل الدراسي والطريقة المناسبة لهم.

- على الأم أن تجد مساحة لنفسها تساعدها على استكمال صعوبات الحياة.

- تخصيص وقت للقراءة أو الاستماع إلى كتاب مفيد.