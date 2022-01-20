للحصول على قوام المرأة الفرنسية.. تناولي هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تحلم كل امرأة بالجسم المثالي وأن تبدو رشيقة، ودائما ما ترغب كثيرات بقوام المرأة الفرنسي.

وهنا نعرض لكم بعض الأطعمة التي تساعد المرأة في الحصول على هذا القوام، وذلك نقلاً عن موقعي "timesofindia" و "webmed".

- السبانخ

مليئة بفيتاميني "أ" و"ج" والحديد وحمض الفوليك، كما أنها خالية من السعرات الحرارية، وأكدت الدراسات أن تناول مشروب يومي يحتوي عليها، عزز فقدان الوزن بنسبة 45٪ وقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بنسبة 95٪.

-البطيخ

سيوفر البطيخ المئات من السعرات الحرارية، ونظرًا لأنه يحتوي على 92٪ من الماء، فإنه يقي من الجوع المرتبط بالجفاف.

-الكوسة

الكوسة توفر لك 200 سعرة حرارية، بالإضافة إلى أنها مليئة بالبوتاسيوم الذي يمنع الانتفاخ.

-الجمبري

قد يتفاجأ البعض من وجود الجمبري، ولكنه يحتوي على 101 سعرة حرارية و 1 جراما فقط من الدهون، و على 19 جرامًا من البروتين، مما يجعلك تشعر بالشبع، كما أنه مصدر جيد للسيلينيوم وفيتامينات ب المعززة للطاقة.

-الجزر

من الأطعمة المغذية للغاية، ويمكن طهيه أو تناوله نيئًا، فهو غني بفيتامين أ ومليء بالألياف، وهو مفيد لفقدان الوزن.

-البروكلي

من أكثر الأطعمة الصحية في العالم، ومصدر غني بالألياف ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات A و C و E و K و B يحتوي على نحو 2.6 جرام من الألياف و34 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام، ما يجعله غذاءً رائعًا لفقدان الوزن، مع نحو 89 في المائة من محتوى الماء.

ويساعدك البروكلي على الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت.