يحارب البرد والانفلونزا..6 أسباب تدفعك لتناول الحرنكش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر الحرنكش أو ما يعرف بـ التوت الذهبي من الفواكه الغنية بعديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية لصحة الإنسان، إضافة إلى مذاقه اللذيذ.

في إطار ذلك، نذكر لكم فوائد تناول الحرنكش، وفقا لما أورد موقعا "healthline" و"timesofindia".

- يعزز المناعة وجيد لبشرتك:

يعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين C، لذا يساعد في تعزيز مناعتك، بالإضافة إلى الحفاظ على بشرة نضرة.

- تسهيل الهضم:

نظرا لأنه غنيًا بالألياف، لذا يساهم استهلاكه في تسهيل عملية الهضم، وعلاج الإمساك.

- محاربة البرد والانفلونزا:

بسبب احتوائه على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة، لذا يساعدك على محاربة الإنفلونزا ونزلات البرد، فضلا عن منع انسداد الأنف.

- الحفاظ على صحة العين:

يحتوي أيضا على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يحافظ على صحة العين ومنع التنكس البقعي.

- الحفاظ على صحة العظام:

كونه غني بفيتامين K وهو مكونًا ضروريًا للعظام والغضاريف، إضافة إلى اصلاح العظام.

- مضاد للالتهابات:

يحتوي الحرنكش على مركبات تسمى "withanolides" لها تأثيرات مضادة للالتهابات، وتساعد أيضا في الحماية من سرطان القولون.