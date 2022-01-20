«نانسي» تجسد قصة حياة الفنانة زينات صدقي في عمل فني.. شبهها بالمللي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفرشاة المكياج، وألوانه المتعددة مع الكونتور، تجلس نانسي زيدان خبيرة التجميل، تدرس العديد من الشخصيات التي تود الوصول لملامحها، وتحفظ تعبيرات وجهها، لايهمها فنان أو فنانة، كل ما يشغل بالها هو الوصول للملامح المستهدفة التي تود محاكاتها.

عمل درامي يجسد حياة زينات صدقي

اليوم، أعلنت فتاة التيك توك الشهيرة، نانسي زيدان، بعد أكثر من عامين من تداول اسمها وإبداعاتها عبرمواقع التواصل الاجتماعي، مشاركتها في عمل درامي يجسد حياة زينات صدقي، مإذ نشرت صورة تشبه الفنانة تفصيليًا باستخدام المكياج، مع صورة العقود، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ودونت «نانسي»: «مش عارفة أجبهالكو إزاي يا جماعة، بس أنا همثل وربنا يستر، مش عارفة أوصفلكو فرحتي إزاي أن أول حاجة هعملها هتكون عن قصة حياة الفنانة زينات صدقي، ومن إخراج الأستاذ عادل الأعصر»، وتابعت: «يوم ما أمضي أول حاجة ليا أمضيها مش بشخصيتي»

نانسي زيدان: بدأت بشخصيات ديزني

عشقت خبيرة التجميل، نانسي زيدان، فن التجميل منذ 2012، قبل أن تتفرغ له كعمل ووظيفة.

أما عن تقليد الفنانات والفنانون، وشهرتها على «التيك توك»، أوضحت «زيدان» لـ«الوطن» من قبل، إنها بدأت منذ أعوام قليلة، من خلال تقديم محتويات ترفيهية هادفة، ثم تقليد شخصيات ديزني، قبل تقليد نجوم الوسط الفني.

وعن الوقت المستغرق للوصول لملامح الفنانين، أشارت خبيرة التجميل إنه يتوقف على الشخصية وملامحها نفسها، فقد تستغرق ساعات، وقد تصل لأسابيع.