الامارات | "عروس الموتوسيكل".. قادت دراجة نارية قبل الزفاف لتثير الجدل فتعرضت لانتقاد غريب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "عروس الموتوسيكل".. قادت دراجة نارية قبل الزفاف لتثير الجدل فتعرضت لانتقاد غريب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الوقت الذي يتواصل فيه موسم الزفاف في الهند، تنتشر على شبكة الإنترنت فيديوهات مضحكة ومسلية، والتي تعرض أهم يوم للعرائس والعرسان.

ويبدو أن الأيام التي كانت تظهر فيها العرائس بنظرة خجولة في يوم زفافهن قد ولت، حيث أصبحت عرائس الهند يحببن التغيير من خلال كسر الأعراف والقوالب النمطية القديمة في المجتمع الهندي.

في هذا السياق، انتشر أحد مقاطع فيديو على نطاق واسع يظهر عروسًا تقود دراجة نارية (موتوسيكل)، قبل زفافها.

في الفيديو، شوهدت العروس وهي ترتدي سترة حمراء ومجوهرات تقود موتوسيكل على الطريق.

أصبح موقف العروس محبوبًا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. تمت مشاركة هذا الفيديو على منصات التواصل، إلا أن الانتقادات لم تكن بسبب كسرها للأعراف والتقاليد وقيادتها لموتوسيكل، بل ترك من انتقدوا العروس كل شيء وركزوا على عدم ارتدائها الخوذة الخاصة بالدراجة النارية خلال قيادتها على الطريق.

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